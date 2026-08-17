4연임 수순 시진핑 ‘장쩌민 띄우기’… 절대 권력 과시하나

장쩌민 100주년서 내부 결속 강조

이미지 확대 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 17일 베이징 인민대회당에서 열린 ‘장쩌민 전 주석 탄생 100주년 대회’에 참석하고 있다.

신화통신 홈페이지 캡처

세줄 요약 장쩌민 100주년 기념식서 업적 대대적 치하

톈안먼 진압·홍콩 반환·대만 반대 공로 강조

4연임 앞두고 시진핑 중심 결속 강화 해석

2026-08-18 12면

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사실상 4연임 수순을 밟고 있는 시진핑 중국 국가주석이 장쩌민 전 주석의 업적을 띄우며 내부 결속을 촉구했다.시 주석은 17일 장 전 주석의 탄생 100주년을 맞아 베이징 인민대회당에서 열린 기념대회에서 “장쩌민 동지의 비범한 용기와 결단력을 배워야 한다”면서 “거친 바람과 폭풍우에 적극적으로 맞서 빠른 경제 발전과 사회 안정이라는 두 가지 기적의 새로운 장을 이어가야 한다”고 강조했다.성대한 규모로 열린 이날 기념식에서 시 주석은 40여분간 장 전 주석의 업적을 기리는 기념 연설을 했다. 장 전 주석은 1989년 중국 민주화 운동인 톈안먼 사건을 폭력적으로 진압한 직후 공산당 총서기직에 올라 2002년까지 당 1인자로 군림했다. 국가주석직은 2003년 후임 후진타오에게 넘겼으며 군권인 중앙군사위원회 주석직은 2004년까지 유지했다.시 주석은 그의 업적을 열거하면서 톈안먼 사건에 대해 “국제 정세가 급변하고 중국 내에 엄중한 정치적 풍파가 발생한 1980년대 말~1990년대 초 중대한 시험기에 장 전 주석이 흔들림 없이 경제 건설의 중심을 잡았다”고 밝혔다.이어 “반분열, ‘대만 독립’ 반대라는 중대한 투쟁을 힘있게 전개했다”면서 홍콩과 마카오 반환, 대만 독립 반대에 대한 장 전 주석의 공로도 높이 평가했다. 특히 장 전 주석의 대만에 대한 강경한 입장을 두고 “세계 다극화와 경제 세계화가 정확한 방향으로 발전하도록 추진했다”고 평가했다.중국은 장 전 주석의 탄생 100주년을 기념하는 주화와 우표를 각각 발행하고 관련 다큐멘터리를 방송하는 등 대대적인 기념 분위기를 조성하고 있다. 이는 내년 가을 5년마다 열리는 제21차 전국대표대회(당대회)에서 4연임을 결정할 것으로 예상하는 시 주석이 자신을 중심으로 당의 결속력을 강화하려는 취지로 해석된다. 시 주석은 오는 10월 개최 예정인 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회)를 앞두고 한층 더 권력을 공고히 하는 모습이다.이날 기념식에는 원자바오 전 총리, 왕치산 전 부주석, 장가오리 전 부총리 등 국가급 지도자들이 참석했으나 후진타오 전 주석은 건강 문제로 불참했다. 중국이 역대 지도자들의 탄생 100주년을 기념한 것은 마오쩌둥·저우언라이·류사오치·주더·덩샤오핑·천윈에 이어 장 전 주석이 7번째다.윤창수 전문기자