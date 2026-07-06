중식당 흔한 메뉴인데 ‘11만원’ 경악…“금이라도 들었나” 무슨 일?

세줄 요약 상하이 식당, 토마토 달걀 볶음 11만원 판매

에뮤알·수입 토마토 사용, 원가 200위안 설명

누리꾼들, 서민 음식 고가 책정에 비판 확산

이미지 확대 토마토 달걀 볶음 관련 이미지. 위키피디아

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중국 상하이의 한 식당이 최근 중국인들의 대표적인 서민 음식이자 소울푸드로 꼽히는 ‘토마토 달걀 볶음’을 520위안(약 11만원)에 판매해 바가지 논란에 휩싸였다.6일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 상하이에 있는 한 레스토랑은 최근 일반 음식점보다 수십배 비싼 가격에 토마토 달걀 볶음을 출시했다.토마토 달걀 볶음은 중국 전역에서 가장 흔하고 저렴하게 즐기는 대중적인 가정식 요리라는 점에서 이번 고가 책정은 이례적이다.특히 현지 블로거들이 이 식당을 방문해 촬영한 조리 영상이 소셜미디어(SNS)에 확산하면서 논란은 더욱 커졌다.해당 영상을 보면 셰프는 일반 달걀이나 오리알 대신 짙은 녹색을 띤 거대한 에뮤알을 사용했다. 껍질이 너무 두꺼워 작은 망치로 깨뜨려야 하는 이 에뮤알은 독일에서 수입된 것으로 알려졌다.또한 네덜란드산 프리미엄 토마토가 재료로 쓰였다. 조리 과정 자체는 일반적인 방식과 크게 다르지 않았으나, 셰프가 달걀을 일반 그릇이 아닌 고급스러운 느낌의 고블린 잔에 받쳐 들고 깨뜨리는 등의 연출로 눈길을 끌었다.식당 측에 따르면 이 요리의 원가는 에뮤알 구입비 150위안과 토마토 비용 50위안을 더해 총 200위안(약 4만원) 수준이다.바가지 논란에 대해 식당 총괄 셰프는 “이 요리는 하루에 딱 한 세트만 한정 판매하며 사전 예약한 고객에게만 제공된다”며 “일반적인 토마토 달걀 볶음의 상업적 논리로 가격을 책정한 것이 아니다”라고 해명했다.이 소식을 접한 현지 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 누리꾼들은 “52위안(약 1만원)이어도 비싸다고 생각했는데 520위안은 너무하다”, “이 돈을 내고 먹는 사람이 있나” 등 부정적인 반응을 보였다.반면 일각에서는 “식당이 가격을 명확하게 표시했고 소비자가 자발적으로 선택해 구매하는 것이므로 아무런 문제가 없다”며 식당 측을 옹호하기도 했다.하승연 기자