“男회원 냄새 너무 심해” 헬스장 민원 폭주에 결국…“나가주세요” 환불 엔딩

세줄 요약 악취 민원 속 회원 등록 강제 취소

헬스장, 남은 이용료 환불과 타사권 지급

회원은 차별 주장하며 억울함 호소

이미지 확대 헬스 관련 이미지. 아이클릭아트

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중국의 한 헬스장이 “악취가 너무 심하다”는 민원이 빗발친 남성 회원의 등록을 강제 취소하고 환불해 준 사연이 알려져 온라인상에서 갑론을박이 벌어지고 있다.3일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 저장성 항저우에 거주하는 남성 스씨는 최근 이용하던 헬스장으로부터 일방적인 계약 해지 통보를 받았다.앞서 스씨는 지난해 5월 해당 헬스장의 3년 이용권(6388위안)을 결제하고 주 5회 이상 방문하며 열성적으로 운동해 왔다. 그는 과거 125㎏에 달했던 체중을 80㎏까지 감량한 뒤 10년째 운동 마니아로 생활해 온 것으로 알려졌다.그러나 지난달 20일 헬스장 측은 스씨에게 “체취로 인한 회원들의 불만이 너무 많아 더 이상 영업을 지속하기 어렵다”며 남은 기간에 대한 이용료 3888위안(약 88만원)을 환불해주겠다고 통보했다.업체 측은 “경기 침체로 가뜩이나 경영이 어려운 상황에서 모든 고객에게 최선을 다하려 했으나, 스씨가 지나간 자리나 이용한 기구 주변에서 심한 악취가 난다는 항의가 끊이지 않았다”고 주장했다.심지어 헬스장 측은 미안함의 표시로 인근의 다른 헬스장 3개월 이용권까지 스씨에게 지급하며 나가달라고 요구한 것으로 전해졌다.헬스장 관계자는 “스씨가 운동할 때 구석진 자리를 배정하거나 혼잡하지 않은 시간대에 방문해 달라고 요청하는 등 나름의 조처를 했으나 민원을 막기엔 역부족이었다”고 토로했다.이와 관련해 스씨는 “땀을 많이 흘리는 체질인 것은 맞지만, 주변에 피해를 주지 않기 위해 수건을 여러 장 챙겨 다니며 기구를 닦는 등 노력을 다했다”고 주장했다.이어 집과 가까운 해당 헬스장을 계속 이용하고 싶다는 뜻을 밝히며 지역 방송국 제보 프로그램을 통해 억울함을 호소했다.사연을 접한 대다수의 누리꾼은 “저 정도면 단순한 땀 냄새가 아닐 것”, “업체 측이 환불에 타사 이용권까지 챙겨줬으면 할 만큼 한 것 아니냐”, “얼마나 심했으면 저러겠나” 등의 반응을 보였다.다만 일각에서는 “땀을 흘리러 가는 헬스장에서 땀 냄새가 난다고 회원을 쫓아내는 것은 명백한 차별”이라며 스씨를 옹호하는 목소리도 나오고 있다.현지 매체는 스씨가 당국에 정식으로 고발 조처를 했는지는 아직 확인되지 않았다고 전했다.하승연 기자