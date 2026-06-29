학생들 앞에서 압수 휴대폰 100여대 박살낸 중국 학교

세줄 요약 학생들 앞 압수 휴대전화 100여대 파손

학교 측, 휴대전화 반입 경각심 조치 해명

교육 당국, 개인 재산 훼손이라며 조사

이미지 확대 중국의 한 학교에서 압수한 학생 휴대폰을 부수는 교사. 중국 소셜미디어 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국의 한 학교 교사들이 학생들 앞에서 압수한 휴대전화 100여대를 망치로 부순 사건이 발생했다.지난 28일 중화망 등 중국 매체들에 따르면 최근 중국 소셜미디어(SNS)에는 후난성 천저우시 한 학교 교사들이 운동장에서 망치로 휴대전화를 잇달아 내리쳐 부수는 영상이 확산했다.영상에는 운동장 단상 앞 바닥에 휴대전화 100여대가 줄지어 놓여 있고 학생들이 지켜보는 가운데 교사들이 이를 파손하는 모습이 담겼다.학교 측은 파손한 휴대전화는 학생들에게서 압수한 뒤 수년간 찾아가지 않은 것이라며 학생들에게 휴대전화를 학교에 가져오지 말라는 경각심을 주기 위한 조치였다고 해명했다. 이 영상은 약 두 달 전 촬영된 것으로 전해졌다.이를 본 일부 중국 네티즌은 “개인 재산을 훼손하는 것은 불법”, “학교가 아직도 시대에 뒤떨어진 방식으로 학생을 관리한다”는 등의 부정적 반응을 보였다.천저우시 교육 당국도 “주인이 찾아가지 않은 휴대전화라도 개인 재산인 만큼 임의로 훼손해서는 안 된다”며 “학교의 처리 방식은 부적절했으며 관련 사안을 조사해 처리할 것”이라고 했다.문경근 기자