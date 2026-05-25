시진핑, 트럼프 면전에서 다카이치 日 총리 비난했다

세줄 요약 미·중 정상회담서 다카이치 총리 비판

트럼프, 다카이치 총리 두둔하며 반박

중일 갈등 속 미일 결속 부각

이미지 확대 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.10.31. 연합뉴스

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시진핑 중국 국가주석이 최근 미·중 정상회담에서 다카이치 사나에 일본 총리를 비판한 것으로 확인됐다. 반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 다카이치 총리의 지도력을 높이 평가하며 두둔했다.요미우리에 따르면 시 주석은 지난 14일 베이징에서 열린 미·중 정상회담에서 다카이치 총리와 라이칭더 대만 총통을 지목하며 지역 평화를 위협하고 있다고 주장했다. 이어 트럼프 대통령에게 두 사람을 지원하지 말라고 요구한 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 시 주석의 발언에 동조하지 않고 다카이치 총리가 비난받을 만한 지도자가 아니라고 했다고 요미우리는 전했다.앞서 트럼프 대통령은 3월 워싱턴에서 열린 미일 정상회담에서도 중·일 관계와 관련해 “조금 긴장된 관계인 건 알고 있다. 시 주석과의 회담에서 일본을 칭찬할 것”이라고 했다.일본 정부 고위 관리는 “트럼프 대통령이 시 주석 앞에서 다카이치 총리에 대한 신뢰를 드러내는 발언을 해줘 미일 결속을 중국에 보여줄 수 있었다”고 설명했다.중국 정부는 지난해 11월 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 발언을 계기로 강대강 대치를 이어가고 있다. 중일 갈등이 격화하면서 일본을 방문하는 중국 관광객이 역대 최저로 감소하고, 중국에서 일본 여행객을 상대로 한 백색 테러가 횡행하고 있다. 또 중국은 반도체의 필수 요소인 희토류를 전략화하면서 대일 제재를 강화하고 있다.문경근 기자