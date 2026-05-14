“아들 회사에 데려오면 안 되는 이유?” 12세 소년, 불장난하다 사무실 전소…中 충격

“아들과 유대감 높이려고” 회사 데려간 中 부모

사무실서 라이터로 휴지 태우다 불 번져

이미지 확대 중국에서 한 부모가 12세 아들을 직장에 데려갔다가 아들이 장난삼아 불을 붙여 사무실 전체를 태워버리는 일이 발생했다. SCMP 캡처

이미지 확대 중국에서 한 부모가 12세 아들을 직장에 데려갔다가 아들이 장난삼아 불을 붙여 사무실 전체를 태워버리는 일이 발생했다. 웨이보

세줄 요약 직장인, 12세 아들 회사 동반 후 화재 발생

아들, 라이터로 휴지 태우다 사무실 전소

인명 피해 없으나 수만 위안 재산 피해

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중국에서 한 부모가 12세 아들을 직장에 데려갔다가 아들이 장난삼아 불을 붙여 사무실 전체를 태워버리는 일이 발생했다.14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 저장성 닝보의 한 회사에서 일하는 직장인 A씨는 지난 4월 30일 아들과의 유대감을 높이기 위해 12세 아들을 회사로 데려갔다.하지만 A씨는 업무에 몰두하느라 아이를 혼자 두었고, 지루함을 느낀 아들은 라이터를 이용해 휴지를 태우기 시작했다. 이 과정에서 튄 불꽃이 책상 주변에 쌓여 있던 물건에 옮겨붙으며 순식간에 큰 화재로 번졌다.아들은 다급히 A씨에게 도움을 요청했고, A씨와 동료 직원들은 소화기를 이용해 초기 진화에 나섰다. 이후 신고를 받고 출동한 소방당국이 화재를 완전히 진압했다.다행히 인명 피해는 없었지만, 사무실 내부가 대부분 불에 타 수만 위안(수백만원대)의 재산 피해가 발생한 것으로 전해졌다.소셜미디어를 통해 공개된 현장 사진에는 책상과 컴퓨터, 서류 등이 모두 새까맣게 타버린 모습이 담겼다. 이 사연이 알려지며 현지에서는 “아이를 혼자 둔 것이 문제”, “자녀를 회사에 데려온 것부터 잘못이다”, “세네살도 아니고 열두살이면 꽤 큰 나이인데 장난이 심했다” 등의 반응이 이어졌다.앞서 지난해 중국 저장성의 한 아파트에서도 어린 소년이 계단 복도에서 라이터로 여러 물건에 불을 붙이다 화재로 번진 바 있다. 당시 건물 관리인들의 대처로 신속하게 진화에 나서 대형 화재를 막았다.소방당국은 어린이가 있는 환경에서는 라이터와 같은 화기 도구를 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 보호자의 지속적인 감독이 필요하다고 당부했다.이보희 기자