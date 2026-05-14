시진핑 “대만 문제, 미중 충돌로 이어질 수 있어” 경고

“대만 해협 안정, 미중 공통 분모”

미국의 對대만 무기 판매에 ‘강공’

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 대화하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 대만 문제, 미중 관계 핵심 현안으로 부상

시진핑, 잘못 처리 시 충돌·위기 경고

대만 독립 반대와 해협 안정 강조

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시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘대만 문제’를 잘못 처리할 경우 양국이 충돌할 수 있다고 경고했다.14일 관영 신화통신 등에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 트럼프 대통령과의 정상회담에서 “대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 이같이 말했다.시 주석은 “(대만 문제를) 잘 처리할 경우 양국의 관계는 전반적인 안정을 유지할 수 있다”면서 “잘 처리하지 못할 경우 양국은 부딪치거나(碰撞) 충돌(衝突)할 수 있으며, 심각한 위기의 지경에 이를 수 있다”고 강조했다.“이어 ‘대독(대만 독립)’과 대만 해협의 평화는 물과 불의 관계처럼 양립할 수 없다”면서 “대만 해협의 평화와 안정을 유지하는 것이 미중 관계의 가장 중요한 공통 분모”라고 덧붙였다.앞서 중국은 이날 정상회담을 앞두고 ‘4대 레드라인’ 중 하나로 ‘대만 문제’를 언급했다. 이는 미국의 대(對)대만 무기 판매 등을 겨냥한 것으로, 특히 ‘4대 레드라인’ 가운데 대만 문제는 가장 먼저 언급됐다.이와 더불어 시 주석이 트럼프 대통령을 향해 ‘양국의 충돌’을 경고하는 등, 이날 대만 문제와 관련해 수위 높은 발언을 하며 강하게 견제에 나섰다는 평가가 나온다.트럼프 대통령은 중국 방문에 앞서 이번 정상회담에서 대만에 대한 무기 판매 문제 등을 거론하겠다고 밝힌 바 있다.김소라 기자