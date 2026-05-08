‘팔로워 4000만’ 중국 인플루언서, 탈세로 벌금 ‘35억’…“실수 인정”

세줄 요약 팔로워 4000만 먹방 인플루언서 탈세 적발

3년간 세금 20억원 미납, 벌금 40억원 부과

유령 회사·사치품 비용 처리 수법 드러남

이미지 확대 중국의 유명 먹방 인플루언서가 약 20억원에 달하는 세금을 탈루했다가 적발돼 탈세액의 2배에 달하는 거액의 벌금을 물게 됐다. 바이두

이미지 확대 중국의 유명 먹방 인플루언서가 약 20억원에 달하는 세금을 탈루했다가 적발돼 탈세액의 2배에 달하는 거액의 벌금을 물게 됐다. 바이두

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중국의 유명 먹방 인플루언서가 20억원에 달하는 세금을 탈루했다가 적발돼 탈세액의 2배에 달하는 거액의 벌금을 물게 됐다.지난 7일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 국가세무총국(STA)은 최근 팔로워 4000만명을 보유한 인플루언서 바이빙(32)에게 미납 세금과 연체료, 과태료를 포함해 총 1891만 위안(약 40억원)을 부과했다고 밝혔다.조사 결과 바이빙은 2021년부터 3년간 개인소득세와 부가가치세 등 총 911만 위안(약 20억원)의 세금을 내지 않은 것으로 드러났다. 당국이 부과한 1891만 위안은 이 탈루액에 대한 강력한 징벌적 벌금이 더해진 금액이다.바이빙은 소셜미디어(SNS)에서 호화로운 생활을 과시하면서도 정작 소득 신고는 최저 수준으로 하는 이중적인 행태를 보이다 당국의 추적을 받게 됐다.그는 직원이 없는 ‘유령 회사’를 설립해 개인 수익을 사업 소득으로 위장하고, 개인적인 사치품 구입 비용을 회사의 운영비로 처리하는 수법을 쓴 것으로 전해졌다.중국 당국은 이번 사건을 공표하며 고소득 인플루언서들의 탈세 행위에 엄중히 경고했다.앞서 중국은 2018년 배우 판빙빙에게 8억 8000만 위안(약 1800억원), 2021년 유명 쇼호스트 웨이야에게 13억 4000만 위안(약 2800억원)의 벌금을 부과한 바 있다.바이빙은 “공인으로서 사회적 책임을 다하지 못한 실수를 인정한다”며 머리를 숙였으며, 현재 부과된 벌금 전액을 납부한 것으로 알려졌다.하승연 기자