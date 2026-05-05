中 폭죽공장 폭발, 사상자 80명 넘어서… 시진핑 “관련자 엄중 책임”

세줄 요약 후난성 류양 폭죽공장 폭발, 대규모 인명 피해 발생

21명 사망·61명 부상, 구조대원 500명 투입

시진핑, 원인 규명과 관련자 엄중 책임 지시

이미지 확대 중국 후난성 창사시 류양의 폭죽 제조공장에서 폭발이 발생한 가운데 사고 이튿날인 5일(현지시간) 소방관들이 화재 진압 작업을 벌이고 있다. 이 사고로 21명이 사망하고 61명이 부상한 것으로 전해졌다. 2026.5.5 로이터 연합뉴스

이미지 확대 중국 후난성 창사시 류양의 폭죽 제조공장에서 폭발이 발생한 가운데 사고 이튿날인 5일(현지시간) 드론으로 촬영된 사고 현장 사진. 2026.5.5 신화 AP 연합뉴스

이미지 확대 중국 후난성 창사시 류양의 폭죽 제조공장에서 폭발이 발생한 가운데 사고 이튿날인 5일(현지시간) 새벽 드론으로 촬영된 사고 현장 사진. 2026.5.5 신화 AP 연합뉴스

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중국의 한 폭죽 제조공장에서 폭발이 발생해 80명 넘는 사상자가 발생했다.5일 중국 관영 신화통신은 전날 오후 4시 43분쯤 후난성 창사시 류양에 있는 한 폭죽 제조업체에서 폭발이 발생해 구조대원 약 500명을 투입하고 인근 주민들을 대피시켰다고 전했다.애초 사고 직후엔 인명피해 규모가 사망 3명, 부상 25명 수준으로 집계됐으나 구조 작업이 진행되면서 이날 오전 8시(현지시간) 기준 21명이 사망하고 61명이 부상한 것으로 파악됐다.실종자 수색과 구조 작업 등은 계속 이어지고 있다. 대규모 구조 인력이 투입된 현장에서는 현재 2차 정밀 수색이 진행 중이다. 수색·구조 작업에는 로봇 세 대도 동원된 것으로 전해졌다.아직 사고 원인은 파악되지 않은 가운데 시진핑 중국 국가주석은 사고 원인을 신속히 규명하고 관련자에 대해 엄중히 책임을 묻도록 지시했다. 시 주석은 또 실종자 수색과 부상자 치료에 총력을 기울일 것을 당부했다.리창 국무원 총리도 인명 피해 상황을 신속히 파악하고 과학적인 구조 작업을 통해 2차 사고를 방지하며 사후 처리를 철저히 할 것을 주문했다.이정수 기자