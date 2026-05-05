아웅산 수치 가택연금 전환 뒤엔 中 있었다

中 외교, 현지 찾아 비공개 접견

미얀마 정부 즉각 ‘5년 수감’ 종료

이미지 확대 미얀마 정부가 지난달 30일(현지시간) 공개한 아웅산 수치(가운데) 국가고문의 모습.

AP 연합뉴스

세줄 요약 왕이, 미얀마서 수치 비공식 접견

며칠 뒤 수치 형기 가택연금 전환

중국 개입 가능성·요구설 제기

2026-05-05 14면

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왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 지난달 미얀마에서 아웅산 수치 국가고문을 만난 사실이 뒤늦게 알려졌다.4일 홍콩 성도일보 등에 따르면 왕 부장은 지난달 25~26일 미얀마를 방문한 기간에 수치 고문과 비공식적으로 만났다. 회담 내용은 공개되지 않았다. 미얀마 유력 매체 이라와디는 이번 만남 후 며칠 뒤 수치 고문의 수감이 가택연금으로 전환됐다며 중국이 미얀마 정부에 수치 고문과 관련한 요구를 했을 가능성이 있다고 보도했다.왕 부장은 지난달 25일 미얀마 수도 네피도를 방문해 군사정권 수장 출신인 민 아웅 흘라잉 대통령과 만나 지지와 협력 의지를 나타냈다. 이어 수치 고문과 비공식적으로 만났으며, 당시 접견에는 미얀마 경찰청장을 비롯해 내무부과 외교부 관계자들도 동석했다고 이라와디는 보도했다.미얀마 정부는 지난달 30일 수치 고문에 대한 가택연금 전환을 발표했다. 미얀마 국영 매체 MRTV는 “수치 고문의 남은 형기는 지정된 거주지에서 가택연금 형태로 복역하도록 감형됐다”고 전했다. 이는 2021년 군부가 쿠데타로 민간 정부를 축출하고 수치 고문을 가둔 지 5년여 만이다.특히 미얀마 정부는 가택연금 전환과 함께 이례적으로 수치 고문 근황 사진도 공개했다. 그의 사진이 공개된 것은 2021년 5월 법정에서의 모습이 공개되고 이번이 처음이다.시진핑 중국 국가주석은 2020년 미얀마를 방문했을 당시 사실상 국가 지도자였던 수치 고문을 만난 바 있다. 수치 고문도 2016년부터 2021년까지 국가고문으로 재임하는 동안 중국을 세 차례 방문해 시 주석과 만났다.린젠 중국 외교부 대변인은 앞서 정례브리핑에서 수치 고문을 중국의 오랜 친구라고 표현했다. 왕 부장이 수치 고문을 만났느냐는 질문에 린젠 대변인은 “수치 고문은 중국의 오랜 친구이며, 중국은 늘 그의 상황에 관심을 가져왔다”고 답했다.김신우 수습기자