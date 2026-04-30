“경로 우대 없냐”…중국 지하철서 ‘자리 양보’ 요구로 ‘주먹질’

세줄 요약 상하이 지하철서 좌석 양보 다툼 끝 몸싸움

60대·30대 여성, 머리카락 잡고 주먹질·발길질

주변 승객도 다치고 두 사람은 행정 구류

이미지 확대 중국 상하이 지하철에서 30대와 60대 여성이 자리 싸움을 하다 난투극을 벌이는 사건이 발생했다. 중국 소후닷컴 캡처

이미지 확대 중국 상하이 지하철에서 30대와 60대 여성이 자리 싸움을 하다 난투극을 벌이는 사건이 발생했다. 중국 소후닷컴 캡처

이미지 확대 지난해 10월 중국 지하철에서 한 노인이 좌석 양보를 거부한 여성 승객 무릎에 강제로 앉는 황당한 일이 벌어졌다. 중국 더우인 캡처

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중국 지하철에서 좌석 양보를 요구한 60대와 이를 거부한 30대가 주먹다짐을 벌이는 사건이 발생했다. 중국에서는 지하철에서 노인이 젊은이에게 자리 양보를 요구하는 문제가 사회적 갈등으로 부상하고 있다.중국 소후닷컴 등에 따르면 지난 25일 상하이 1호선에 탑승한 두 여성이 자리를 차지하기 위해 몸싸움을 벌였다.온라인을 통해 확산한 영상을 보면 두 여성은 객차 내에서 몸싸움을 했고 감정이 격해지면서 상대의 머리카락을 잡아 뜯었으며, 주먹과 발길질을 주고받았다. 심지어 객차 바닥에 누워서도 싸움을 이어갔다. 이 과정에서 주변에 있던 승객들까지 경미한 상처를 입었다.상하이 교통경찰은 “쩡모(32)씨와 우모(66)씨가 좌석을 차지하기 위해 다투다 신체적 충돌을 일으켰다”고 했다. 이어 “두 여성 모두 경미한 부상을 입었다”며 “이들은 다른 사람을 폭행한 혐의로 철도 교통 경찰에 의해 행정 구류됐다”고 밝혔다.중국 상하이에서 지하철 자리를 두고 논란이 된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 10월 상하이 지하철에서 한 노인이 앉아 있던 젊은 여성에게 자리를 양보하라고 요구한 사건이 발생했다.당시 지하철 좌석에 앉아서 이동하던 여성은 한 노인이 자리를 요구하자 이를 거절했다. 그러자 노인은 곧바로 그 여성의 무릎 위에 앉았고 이어 양손으로 손잡이를 잡고 드러누웠다.여성과 그 옆에 앉아 있던 남성이 불편함을 호소했고, 참다못한 남성 승객은 노인의 등을 밀었으나 소용없었다. 노인은 오히려 함박웃음을 지으며 등을 더욱 기대고 밀착했다.현장에 있던 한 승객이 일어나 좌석을 양보했지만, 노인은 이를 거절했다. 결국 화가 난 여성은 경찰에 신고했고 출동한 경찰이 다음 정차역에서 노인을 하차시켰다.문경근 기자