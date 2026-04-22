다리로 가로등 감싼 女 “안 풀려” 결국 경찰 출동…SNS 유행 ‘챌린지’ 뭐길래

이미지 확대 최근 중국 소셜미디어(SNS)에서 유행 중인 이른바 ‘가로등 챌린지’를 따라 하던 한 여성이 다리가 기둥에 끼여 경찰에 구조되는 소동이 벌어졌다. 중국 소셜미디어(SNS) 샤오홍슈

이미지 확대 최근 중국 소셜미디어(SNS)에서 유행 중인 이른바 ‘가로등 챌린지’를 따라 하던 한 여성이 다리가 기둥에 끼여 경찰에 구조되는 소동이 벌어졌다. 중국 소셜미디어(SNS) 샤오홍슈

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최근 중국 소셜미디어(SNS)에서 유행 중인 이른바 ‘가로등 챌린지’를 따라 하던 한 여성이 다리가 기둥에 끼여 경찰에 구조되는 소동이 벌어졌다.22일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 장쑤성에 거주하는 여성 A씨는 최근 저녁 산책을 나갔다가 황당한 사고를 당했다.SNS에서 유행하는 챌린지를 따라 하기 위해 가로등 기둥을 다리로 감싸고 앉았다가 다리가 풀리지 않아 고립된 것이다. 이 챌린지는 가로등 기둥에 다리를 꼬아 고정하고 앉은 자세를 유지한 뒤, 다시 스스로 다리를 풀어 내려오는 방식이다.A씨는 SNS 영상 속 지시에 따라 가로등 기둥에 다리를 감았고, 성공할 것이라고 예상했지만 동작을 마치자마자 다리가 기둥에 단단히 끼어 하반신을 움직일 수 없게 됐다.몸부림을 칠수록 A씨의 다리는 기둥에 더 꽉 끼었고, 결국 경찰의 도움을 받아 겨우 풀려날 수 있었다. 다행히 A씨는 다리에 가벼운 마비 증상만 겪은 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “최근 온라인상에서 유행하고 있는 챌린지의 동작은 무릎 관절을 과도하게 굽히고 회전시키면서 온몸의 무게를 지탱해야 하는 방식”이라고 설명했다.이어 “이 챌린지는 무릎 관절이 전체 체중을 견뎌야 하므로 인대 손상 위험이 매우 크다”며 “특히 하체 혈관이 지속적으로 압박받으면 저림과 부종을 넘어 심할 경우 조직 괴사로 이어질 수 있다”고 경고했다.그러면서 “동작을 오래 지속할수록 위험이 더욱 커진다”며 “순간적인 호기심 때문에 스스로를 위험에 빠뜨리지 말라”고 당부했다.실제로 현지 SNS에서는 성공 영상이 공유되며 인기를 끌고 있지만, 전문가들은 무분별한 모방을 경계하고 있다. 성공하기 위해서는 높은 유연성이 필요한데, 일반인이 무턱대고 따라 했다가는 평생 가는 부상을 입을 수 있기 때문이다.중국 내에서는 이번 사건 외에도 케이블 타이로 발목 묶기, 좁은 양동이에 몸 구겨 넣기 등 자극적인 챌린지가 잇따라 유행하며 논란이 되고 있다.현지 누리꾼들은 “조회수를 위해 목숨을 거는 문화가 개탄스럽다”, “남들보다 돋보이고 싶어 하는 심리가 화를 부른다” 등 비판의 목소리를 높이고 있다.하승연 기자