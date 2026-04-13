100m 10초에 주파… 中로봇, 우사인 볼트만큼 빨랐다

유니트리 휴머노이드 H1 최고기록

이미지 확대 13일 중국 로봇업체 유니트리(위수커지)는 지난 11일 소셜미디어 계정에 다리 길이 80㎝에 무게 62㎏인 일반인과 비슷한 체형의 자사 휴머노이드 로봇 H1 모델이 육상 경기장 트랙에서 달리는 모습을 공개했다. 영상 속 측정 장비에는 초속 10.1m가 기록됐다.

유튜브 캡처

2026-04-14 12면

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중국이 로봇산업 발전에 속도를 올리고 있는 가운데 최근 한 중국 업체의 휴머노이드 로봇이 100m 달리기에서 초속 10m가 넘는 기록을 세웠다. 이는 휴머노이드 로봇이 기록한 최고 빠른 수준이다.13일 중국 로봇업체 유니트리(위수커지)는 소셜미디어 계정에 지난 11일 자사 휴머노이드 로봇 H1 모델이 육상 경기장 트랙에서 달리는 모습을 공개했다. 유니트리 측은 “측정 장비에 오차가 있을 수 있지만 최대 속도는 초속 10m 정도”라며 다리 길이 80㎝에 무게 62㎏의 일반인과 비슷한 체형인 휴머노이드가 세계 챔피언의 속도로 달렸다고 소개했다.영상 속 측정 장비에는 초속 10.1m가 기록됐다. 자메이카 육상 선수인 우사인 볼트가 2009년 100m 달리기 세계기록(9.58초)을 세웠을 당시 속도는 초속 10.44m 정도로, 해당 기록과 맞먹는 수준이라는게 해당 업체의 설명이다.달리기 속도는 휴머노이드 성능을 측정할 수 있는 가장 직관적인 기준 중 하나로 평가된다. 앞서 왕싱싱 유니트리 최고경영자(CEO)는 올해 안에 휴머노이드의 100m 달리기 기록이 볼트의 세계 기록을 뛰어넘을 수 있다고 전망하기도 했다.중국 로봇기업들은 단거리뿐만 아니라 장거리 달리기 분야에서도 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 중국 베이징에서는 오는 19일 열릴 제2회 휴머노이드 하프 마라톤 대회를 앞두고 11일 밤부터 12일 새벽까지 70여개 팀이 참가한 도로 주행 연습이 공개적으로 진행되면서 분위기를 끌어올렸다고 신경보 등이 전하기도 했다.한편 중국은 미중 기술 경쟁이 격화 속에 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)을 통해 향후 5년간 인공지능(AI)·휴머노이드 등 과학기술 자립·자강에 속도를 내겠다고 밝힌 상태다.김주환 기자