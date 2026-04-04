“男의사가 아내 은밀한 곳 진료” 분노한 남편, 산부인과서 극단 행동…中 병원 ‘충격’

中 남편 “더이상 살 수 없다” 자해 행위

이미지 확대 중국에서 임신한 아내를 진찰한 의사가 남성이라는 이유로 남편이 병원에서 난동을 부리고 이혼까지 언급한 사연이 전해져 논란이 일고 있다. SCMP 캡처

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중국에서 임신한 아내를 진찰한 의사가 남성이라는 이유로 남편이 병원에서 난동을 부리고 이혼까지 언급한 사연이 전해져 논란이 일고 있다.지난 2일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 최근 중국 지린성의 한 산부인과 병원에서 남성 A씨가 임신한 아내의 진료 과정에 강하게 항의하며 소란을 피웠다.A씨는 아내를 산부인과에 데려왔으나, 진찰을 맡은 의사가 남성이라는 사실을 뒤늦게 알고 격분한 것으로 전해졌다.그는 “다른 남자가 아내의 민감한 부위를 봤다”며 강하게 항의했고 “더 이상 함께 살 수 없다. 내일 당장 이혼하겠다”고 말한 것으로 알려졌다.또한 “더 이상 살고 싶지 않다. 오늘 이 병원에서 죽어야겠다”고 극단적인 발언도 이어갔다. A씨는 분을 참지 못하고 병원 내부에서 고성을 지르며 벽에 머리를 들이받는 등 과격한 모습을 보였고, 주변 환자들과 의료진이 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다.병원 측은 당시 상황에 대해 “진료는 규정에 따라 진행됐으며, 검사 당시 여성 의료진이 함께 입회하고 있었다”고 설명했다. 이어 “환자는 원할 경우 의사의 성별을 선택할 수 있으며, 의료 현장에서는 성별보다 치료가 우선”이라고 강조했다.해당 사연이 알려지자 현지 온라인에서는 갑론을박이 벌어졌다. 일부는 “지나친 집착과 통제 욕구”라며 남성의 행동을 비판했지만, 일각에서는 “문화적·개인적 가치관 차이로 이해할 수 있다”는 반응도 나왔다.전문가들은 이와 같은 사례에 대해 “의료 행위에 대한 기본적인 이해 부족과 과도한 질투가 결합된 결과”라며 “환자의 안전과 치료를 최우선으로 보는 인식이 필요하다”고 지적했다.이보희 기자