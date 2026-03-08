“2만원 영수증 덕분에 2000만원 당첨”…정부 이벤트에 난리 난 中

이미지 확대 영수증 관련 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 정부가 내수 경기 부양을 위해 도입한 ‘영수증 추첨’ 이벤트에서 소액 영수증으로 거액의 당첨금을 거머쥔 사례가 나와 화제가 되고 있다.8일 소후닷컴 등에 따르면 최근 식당에서 113위안(약 2만원)어치 훠궈를 먹고 영수증을 등록한 남성 장씨가 ‘소비 촉진 특별상’ 1등에 당첨돼 10만 위안(약 2100만원)의 상금을 받았다.이번 이벤트는 중국 정부가 내수 소비 활성화를 위해 50개 주요 도시에서 시행 중인 ‘유급 영수증 시범 사업’의 일환이다.시범 사업은 외식과 소매, 숙박, 관광 등 시민 생활과 밀접한 8개 업종을 대상으로 하며, 중앙정부가 각 도시 규모에 따라 1억 위안에서 최대 3억 위안의 재정 자금을 지원해 경품 예산을 뒷받침하고 있다.참여 조건은 100위안 이상의 영수증을 올리는 것으로 문턱이 낮아 시민들의 호응이 뜨겁다. 앞서 우한시에서는 100위안짜리 슈퍼마켓 영수증을 올린 시민이 신에너지차(EV)에 당첨되는 등 ‘인생 역전’ 사례가 잇따르고 있다.특히 최근 ‘3·8 부녀절’을 맞아 선물 구매가 늘어난 가운데, 온라인상에서는 영수증 인증을 통해 수백 위안의 추가 상금을 받았다는 후기가 쏟아지고 있다.중국은 3월 8일 세계 여성의 날을 ‘부녀절’로 부르고 국가 기념일로 삼고 있다. 이날 여성에겐 반일 휴가가 주어지고, 꽃 등을 선물하는 문화가 자리 잡고 있다.중국 당국은 이번 정책이 소비자들의 영수증 발행 요구를 독려해 자영업자의 탈세를 방지하는 동시에, 위축된 소비 심리를 자극하는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.하승연 기자