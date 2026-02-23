“필터 꺼지자 팔로워 14만명 증발”…뷰티 인플루언서, 1초 만에 생긴 일 ‘충격’

중국 인플루언서, 생방송 중 보정 벗겨지며 민낯 노출
“오히려 자연스럽다” 옹호 반응도
중국의 한 뷰티 인플루언서가 라이브 방송 중 얼굴 보정 필터가 갑자기 해제되는 오류로 수만명의 팔로워를 잃었다는 소식이 전해졌다.
19일(현지시간) 미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 중국 출신 인플루언서 A씨가 소셜미디어(SNS) 라이브 방송으로 팔로워들과 소통하던 중 얼굴을 보정해주는 ‘뷰티 필터’가 일시적으로 꺼지며 실제 모습이 노출됐다.
찰나의 순간이었지만 극단적으로 다른 모습에 시청자들은 큰 충격을 받았다. SNS 속 A씨의 모습은 백옥 같은 피부에 큰 눈, 작은 코, 갸름한 얼굴형을 자랑했지만 필터가 꺼진 후에는 구릿빛 피부에 광대가 도드라진 얼굴형이었다.
보도에 따르면 해당 방송 직후 14만명의 팔로워가 그를 ‘언팔(팔로우 취소)’한 것으로 전해졌다. 네티즌들은 “이 정도면 사기죄로 고소해야 하는 것 아니냐”며 분노했다. 반면 “보정 없는 모습이 더 자연스럽고 아름답다”는 의견도 있었다.
이번 사건은 단순한 방송 사고를 넘어 ‘보정된 아름다움’에 대한 사회적 인식 문제로까지 확산되는 양상이다. 특히 동아시아 국가에서 지나치게 흰 피부와 큰 눈 등 인형 같은 외모에 집착한다는 비판이 나오고 있다.
과거에도 비슷한 사례가 있었다. 2019년 중국의 유명 인플루언서 ‘차오빌루오 공주’가 방송 사고로 실제로는 중년 여성이라는 사실이 밝혀지며 현지 사회에 큰 충격을 안긴 바 있다.
이보희 기자
