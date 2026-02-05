국제 중국 [포토] ‘화려하고 아름다운’ 무용단 공연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/china/2026/02/05/20260205800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-05 14:21 입력 2026-02-05 14:21 1/ 5 이미지 확대 무용단이 4일(현지시간) 모로코 라바트의 모하메드 V 극장에서 중국 대사관이 주최한 설날 축하 행사에서 공연을 펼치고 있다. 이 행사는 17일 음력 설날을 앞두고 열렸다. EPA 연합뉴스 이미지 확대 무용단이 4일(현지시간) 모로코 라바트의 모하메드 V 극장에서 중국 대사관이 주최한 설날 축하 행사에서 공연을 펼치고 있다. 이 행사는 17일 음력 설날을 앞두고 열렸다. EPA 연합뉴스 이미지 확대 무용단이 4일(현지시간) 모로코 라바트의 모하메드 V 극장에서 중국 대사관이 주최한 설날 축하 행사에서 공연을 펼치고 있다. 이 행사는 17일 음력 설날을 앞두고 열렸다. EPA 연합뉴스 이미지 확대 무용단이 4일(현지시간) 모로코 라바트의 모하메드 V 극장에서 중국 대사관이 주최한 설날 축하 행사에서 공연을 펼치고 있다. 이 행사는 17일 음력 설날을 앞두고 열렸다. EPA 연합뉴스 이미지 확대 무용단이 4일(현지시간) 모로코 라바트의 모하메드 V 극장에서 중국 대사관이 주최한 설날 축하 행사에서 공연을 펼치고 있다. 이 행사는 17일 음력 설날을 앞두고 열렸다. EPA 연합뉴스 무용단이 4일(현지시간) 모로코 라바트의 모하메드 V 극장에서 중국 대사관이 주최한 설날 축하 행사에서 공연을 펼치고 있다. 이 행사는 17일 음력 설날을 앞두고 열렸다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 공연 행사의 주최자는 누구인가요? 중국 대사관 모로코 정부