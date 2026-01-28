무비자 훈풍에 중일 갈등 반작용…25만 유커, 설 연휴 한국 몰려온다

中관광객 춘절 최다 방한 기대

이미지 확대 다음달 15일부터 시작되는 9일간의 중국 춘절 기간 23만~25만명의 중국인 관광객(유커)이 한국을 방문할 것이라는 전망이 나왔다. 사진은 지난 12일 인천 연수구 인천항 국제여객터미널을 통해 입국한 중국인 단체 관광객들이 버스로 이동하고 있는 모습.

새 정부 출범과 함께 두차례나 정상회담이 열리는 등 한중관계에 ‘훈풍’이 부는 가운데 다음 달 15일 시작하는 ‘춘절’ 설 연휴에 중국 관광객이 가장 많이 찾는 해외 여행지는 한국이 될 전망이다.블룸버그통신은 27일(현지시간) 여행 예약 기록 등을 근거로 코로나19 이후 처음으로 명절 기간 중국인 관광객(유커)의 최대 방문지가 일본이 아닌 한국이며 약 23~25만명의 방한이 예상된다고 보도했다. 이는 지난해보다 52% 증가한 규모다. 이번 춘절은 총 9일로 최근 10년 만에 가장 긴 연휴다.항공 데이터 분석업체 시리움 자료에 따르면 춘절 연휴 기간 한국과 중국을 오가는 항공편 수는 전년 같은 기간보다 25% 증가한 1330여 편이다. 반면 중일 간 항공편은 48% 줄어든 800편에 불과하다.한국행 수요의 급증이 예상되는 것은 여러 호재가 한꺼번에 겹쳤기 때문이다.우선 한중관계 개선과 함께 중국 단체 관광객을 대상으로 무비자 입국을 한시적으로 허용했고, 한류의 인기 덕분에 여행 수요도 크게 늘었다.시장조사기관 차이나트레이딩데스크는 “원화 약세와 한국 문화의 인기로 서울뿐 아니라 부산, 제주도 매력적인 관광지로 부상했다”면서 “대형 크루즈도 일본 대신 서울로 운항하고 있다”고 전했다.특히 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시’ 발언 이후 중일관계가 악화하며 일본이 아닌 한국을 선택하는 중국인 관광객도 크게 늘었다. 지난 26일 중국 외교부와 재일 중국대사관은 자국민들에게 이번 설 연휴에 일본 여행을 자제하라고 다시 한번 강조했다. 지난달 일본을 방문한 중국 관광객은 지난해 같은 기간보다 45.3% 감소해 33만여명에 그쳤다.차이나트레이딩데스크는 중국인 관광객이 이번 연휴 기간 한국 여행에서 약 3억 3000만 달러(약 4700억원)를 쓸 것으로 예상하며 이는 일본에서 쓰는 돈보다 10~30% 더 많다고 분석했다.아울러 동남아시아도 중국인들이 즐겨찾는 여행지이지만, 태국 등은 인기 순위에서 밀리고 있다. 중국인들의 겨울철 인기 여행지인 태국은 지난해 중국 배우 왕싱이 취업 사기에 속아 납치된 사건 이후 중국 관광객들이 안전 우려 때문에 꺼리게 됐다.윤창수 전문기자