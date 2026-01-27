“나도 한 번?” 가족 ○○ 조합해 ‘17억’ 대박…복권 당첨된 男 사연

이미지 확대 남성 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국의 한 남성이 가족의 생일 숫자를 조합해 산 복권에 당첨됐다는 사연이 전해져 놀라움을 주고 있다.26일(현지시간) 소후닷컴에 따르면 중국 포산시에 거주하는 왕씨는 최근 복권에 당첨돼 836만 위안(약 17억원)의 당첨금을 수령했다. 이번 당첨으로 왕씨가 낸 세금만 167만 2000위안(약 3억 4000만원)에 달한다.왕씨는 당첨 사실을 확인한 직후 아내에게 전화를 걸어 기쁜 소식을 전했다고 한다. 이후 귀가해 아내에게 당첨 복권을 직접 전달하며 마음을 진정시켰다.이후 그는 곧바로 회사로 복귀해 남은 업무를 처리한 것으로 알려졌다. 반면 소식을 접한 아내는 갑작스러운 행운에 감격해 밤잠을 설친 것으로 전해졌다.다음 날 아내와 함께 당첨금을 받으러 간 왕씨는 당첨 번호의 비결에 대해 “가족들의 생일 숫자를 무작위로 조합해 만든 번호”라고 밝혔다.평소 이성적으로 복권을 구매하는 것을 지향해왔다는 그는 당첨금 관리 계획에 대해 “당첨금 전부 아내에게 맡기겠다”며 단호한 태도를 보였다.왕씨는 “돈보다 중요한 것은 가정의 화목과 행복”이라며 “아내에게 당첨금을 맡기는 것은 신뢰의 표현이자 가장으로서의 책임감”이라고 덧붙였다.이어 “당첨 이후에도 본업에 충실하며 계속해서 노력하는 삶을 살 것”이라며 “앞으로도 무리하지 않는 선에서 복권을 즐기겠다”고 전했다.하승연 기자