“허락 안 받고 식기세척기 샀다고 집 부순 남편”…눈물 토로한 아내에 中 엇갈린 반응

4인 가족에 외벌이 남편 “형편 안 된다” 반품 요구

아내 거부하자 집 물건 던지며 부숴

“남편 폭력적” VS “아내 경제관념 없어” 갑론을박

중국에서 한 남편이 아내가 사전 동의 없이 식기세척기를 구입했다는 이유로 가구 등을 부쉈다는 사연이 전해져 논란이 되고 있다. SNS 캡처

이미지 확대 중국에서 한 남편이 아내가 사전 동의 없이 식기세척기를 구입했다는 이유로 가구 등을 부쉈다는 사연이 전해져 논란이 되고 있다. SNS 캡처

이미지 확대 식기세척기 자료 이미지. 아이클릭아트

중국에서 한 남편이 아내가 사전 동의 없이 식기세척기를 구입했다는 이유로 가구 등을 부쉈다는 사연이 전해져 논란이 되고 있다.19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 남부 광둥성의 한 임대아파트에 사는 여성 A씨는 지난 8일 소셜미디어(SNS)에 영상을 올리고 남편의 만행을 폭로했다.영상에 따르면 A씨는 겨울철 찬물로 설거지하는 것이 힘들어 온라인 쇼핑으로 1500위안(약 31만원)짜리 식기세척기를 주문했다. 남편은 이를 전혀 알지 못했다가 설치 기사가 집에 도착한 뒤에야 사태를 알게 됐다.남편은 “식기세척기를 쓰면 수도세와 전기세가 많이 나온다. 우리 가정은 그럴 경제적 여유가 없다”며 기계를 반품하라고 요구했다.그러나 A씨는 “비싸지 않다. 이 정도 살 여유는 된다”며 거부했다.이에 남편은 분노를 폭발시키며 집기 등을 던지고 집 안 가구를 부수는 등 과격한 행동을 보였다.남편의 이러한 행동에 집을 뛰쳐나와 호텔로 피신한 A씨는 눈물을 흘리며 “제가 잘못한 거냐. 왜 식기세척기를 못 사게 하는지 이해가 되지 않는다”며 “남편은 설거지를 전혀 도와주지 않는다”고 호소했다.부부는 두 명의 자녀를 키우고 있으며 A씨 남편의 월급은 약 1만 1000위안(약 230만원)인 것으로 알려졌다.A씨는 “남편은 제가 지난해부터 몸이 안 좋아 일을 못 하는 게 못마땅한 것 같다”며 “우리 가정엔 상당한 빚도 있다”고 설명했다.결국 A씨는 다음 날 식기세척기를 반품했고 남편은 자신의 행동에 대해 사과하며 부부싸움은 마무리된 것으로 전해졌다.해당 영상이 확산되자 네티즌들은 “남편이 너무 폭력적이다. 최대한 빨리 이혼하라”며 걱정을 드러냈다.반면 “남편이 외벌이를 하고 있어 많은 압박을 받고 있는데 아내가 과도한 소비를 하고 있는 것 같다. 아내에게 전혀 동정심이 가지 않는다”는 반응도 있었다.현지 가족법 전문 변호사는 “모든 형태의 가정 폭력은 용납될 수 없다”면서도 “아내가 남편과 상의 없이 가족의 경제적 능력에 맞지 않는 물건을 사는 것도 옳지 않다”고 양측에 모두 잘못이 있다고 봤다. 그러면서 “부부가 더 많이 소통해야 한다”고 조언했다.이보희 기자