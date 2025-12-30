이미지 확대 중국군 “드론 띄워 대만 랜드마크 촬영” 위협 미국이 대만에 무기를 수출한 것에 반발해 ‘대만 포위 훈련’에 나선 중국군이 훈련 첫날인 지난 29일 중국군 무인기(드론)로 추정되는 항공기가 격납고에서 나오는 장면이 포함된 영상을 공개했다. 중국은 훈련 이틀째인 30일에는 48초짜리 ‘실사격 훈련 현장 영상’도 공개했다. 영상에는 전투기와 군함이 목표를 조준해 타격하는 모습과 로켓포가 발사되는 장면이 담겼다.

중국군이 해당 드론으로 촬영했다며 공개한 대만의 랜드마크 '타이베이101' 모습. 타이베이101은 대만 수도 타이베이에 있는 높이 508m의 초고층 건물로 현재 대만 최고층 빌딩이다.

2025-12-31 12면

미국이 대만에 무기를 수출한 것에 반발해 ‘대만 포위 훈련’에 나선 중국군이 훈련 첫날인 지난 29일 중국군 무인기(드론)로 추정되는 항공기가 격납고에서 나오는 장면이 포함된 영상을 공개했다(위 사진). 아래 사진은 중국군이 해당 드론으로 촬영했다며 공개한 대만의 랜드마크 ‘타이베이101’ 모습. 타이베이101은 대만 수도 타이베이에 있는 높이 508m의 초고층 건물로 현재 대만 최고층 빌딩이다. 중국은 훈련 이틀째인 30일에는 48초짜리 ‘실사격 훈련 현장 영상’도 공개했다. 영상에는 전투기와 군함이 목표를 조준해 타격하는 모습과 로켓포가 발사되는 장면이 담겼다.중국군호 웨이보 캡처