“바퀴벌레 먹어”…괴식 논란에 中 인플루언서 계정 차단

이미지 확대 괴식 먹방을 선보이던 중국 인플루언서 첸첸첸이 논란 끝에 계정 차단됐다. SCMP 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

바퀴벌레를 먹는 등 이른바 ‘괴식 먹방’을 반복하던 중국의 한 여성 인플루언서의 소셜미디어(SNS) 계정이 차단됐다.22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 팔로워 약 70만명을 보유한 중국 인플루언서 ‘첸첸첸’의 SNS 계정이 최근 플랫폼 측에 의해 차단됐다.SCMP는 “괴식 먹방으로 주목받던 첸첸첸의 계정이 결국 차단됐다”며 “그의 영상을 본 어린이들이 괴식을 따라 먹는 사례가 발생한 것이 주요 배경”이라고 전했다.첸첸첸은 말린 바퀴벌레를 비롯해 식초에 절인 껌, 식초 그릇에 담긴 오메가3 캡슐 등 정상적인 식품으로 보기 어려운 음식을 먹는 영상을 꾸준히 게시하며 구독자를 늘려왔다.이러한 콘텐츠는 자극성을 앞세운 전형적인 ‘괴식 먹방’으로 분류됐다.이에 영상이 미성년자에게 악영향을 줄 수 있다는 비판이 나왔다.하지만 첸첸첸은 이를 개의치 않고 관련 영상을 계속 올렸다.최근 부정적인 언론 보도가 이어지면서 유해 신고가 급증하자 해당 SNS 플랫폼은 직접 계정 차단 조치에 나섰다.중국에서는 이 같은 극단적 먹방 논란이 반복되고 있다.조회 수를 늘리기 위해 금붕어를 산 채로 먹는 등 자극적인 콘텐츠를 선보이는 사례가 잇따르고 있다.지난해 10월에는 10시간 넘게 먹방을 진행하던 20대 여성이 생방송 도중 숨지는 사고도 발생했다.문경근 기자