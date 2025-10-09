“미니스커트女 춤 보면 약 잘 드셔”…요양원 영상 ‘발칵’ 대체 왜?

이미지 확대 중국의 한 요양원에서 노인들에게 약 복용을 권장한다는 명목으로 미니스커트 차림의 여성이 선정적인 춤을 추는 영상을 올려 논란이 일고 있다. 소셜미디어(SNS)

중국의 한 요양원이 노인들에게 약 복용을 권장한다는 명목으로 미니스커트 차림의 여성이 선정적인 춤을 추는 영상을 올려 논란이 일고 있다.9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 9월 24일 허난성 안양시에 있는 한 요양원의 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 충격적인 영상이 올라왔다.해당 영상에는 짧은 미니스커트를 입은 여성이 의자에 앉아 있는 고령의 남성 앞에서 춤을 추는 모습이 담겨 있었으며 “우리 원장님은 어르신들이 약을 잘 드시도록 하기 위해 무슨 짓이든 다 한다”는 설명이 적혀 있었다.영상 속 여성은 교복 스타일의 복장에 무릎까지 올라오는 검정색 양말을 신고 정열적으로 춤을 췄고, 잠시 후 다른 유니폼을 입은 직원이 남성 거주자에게 다가가 약을 투여하는 장면이 이어졌다.해당 요양원은 “90년대생 원장이 운영하며 노인들에게 행복을 가져다주기 위해 헌신하는 즐거운 은퇴 요양원”이라고 소개하며 “노년의 삶의 질을 향상하는 것이 우리의 사명”이라고 강조했다.그러나 해당 영상을 접한 누리꾼들은 “약이 아니라 지갑을 열게 하는 거 아니냐”, “어이가 없다. 여성을 어떻게 생각하길래 이런 발상을 하나”, “약은 알아서 먹어야지, 황당하다” 등 비판을 쏟아냈다.논란이 불거지자 요양원 원장은 영상 속 여성이 노인 돌봄 직원이라면서 “영상이 부적절했다. 향후 해당 직원에게 더 신중할 것을 당부할 것”이라고 해명했다.또한 영상 속 직원이 홍보 영상에 가끔 등장하지만 전문 댄서는 아니며, 요양원은 일반적으로 카드 게임이나 노래 등의 콘텐츠를 제공한다고 덧붙였다.이후 다른 직원은 이 같은 영상을 올린 이유에 대해 중국 요양원에 대한 일반적인 고정관념에 도전하기 위함이었다고 설명했다.이 직원은 “우리는 이곳이 생기 없는 장소가 아니라는 것을 보여주고 싶었다. 요양원은 활기찰 수 있고, 노인들도 활기찰 수 있다. 하지만 이러한 접근 방식에 장단점이 있다는 것을 이해한다”고 말했다.그러나 논란은 계속됐고 해당 요양원은 결국 100개가 넘는 관련 영상을 삭제했다. 안양시 민정국 노인 서비스과는 해당 사안의 구체적인 경위를 파악 중이며 조사 결과를 공개할 예정이라고 밝혔다.하승연 기자