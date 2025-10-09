국제 중국 中 국경절 귀경차량 인산인해 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/china/2025/10/09/20251009014007 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-09 01:02 입력 2025-10-09 01:02 이미지 확대 中 국경절 귀경차량 인산인해 중국 국경절 연휴기간이던 지난 7일 동부 안후이성 추저우의 우장 요금소에서 정체된 차량들이 붉은 불빛을 비추며 길게 꼬리를 물고 서 있다.추저우 AP 연합뉴스 중국 국경절 연휴기간이던 지난 7일 동부 안후이성 추저우의 우장 요금소에서 정체된 차량들이 붉은 불빛을 비추며 길게 꼬리를 물고 서 있다. 추저우 AP 연합뉴스 2025-10-09 14면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지