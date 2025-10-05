“주인 지켜야해” 독사와 싸운 반려견, 맹독 퍼져 생사 고비…中 ‘감동’

뱀이 주인 쪽으로 향하자 달려든 시바견

독 퍼져 몸 경직…집중 치료 후 회복

이미지 확대 중국에서 한 반려견이 주인을 보호하려다 독사에 물린 사연이 전해지며 감동을 주고 있다. SCMP 캡처

이미지 확대 중국에서 한 반려견이 주인을 보호하려다 독사에 물린 사연이 전해지며 감동을 주고 있다. SCMP 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국에서 한 반려견이 주인을 보호하려다 독사에 물린 사연이 전해지며 감동을 주고 있다.5일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 멍(Meng)씨 가족은 두 마리의 시바견 헤타오(2), 두오두오(1)와 함께 지난 6월 중국 북부 허베이성의 한 마을로 이주했다.지난 8월 29일 멍씨는 앞뜰에서 두오두오의 짖는 소리를 듣고 헤타오와 함께 마당으로 나갔고 뱀을 발견했다. 멍씨는 즉시 두오두오를 불러들였으나 뱀이 멍씨 쪽으로 향하는 위험한 상황이 발생했다.멍씨에 따르면 평소에도 가족을 보호하는 데 주저함이 없었던 헤타오는 주인을 지키기 위해 즉시 뱀에게 달려들었다. 잠시 후 돌아온 멍씨의 남편이 확인한 이 뱀은 맹독성 살무사인 것으로 밝혀졌다.멍씨 부부는 뒤늦게 헤타오가 독사에게 물렸음을 인지했다. 상처 부위는 이미 부어오르기 시작했고 헤타오의 몸은 경직되는 심각한 상태였다.멍씨는 지체 없이 헤타오를 동물 병원으로 데려가 상처를 세척했으나 해당 병원에는 독사 해독제가 구비되어 있지 않았다. 이에 멍 씨의 남편은 해독제를 구하기 위해 베이징까지 수 시간 동안 운전하는 필사적인 노력을 기울였다.그날 저녁 헤타오를 집으로 데려온 멍씨는 밤새도록 30분마다 물을 먹이며 간호에 전념했다. 멍씨는 “헤타오의 머리 전체가 심하게 부어올랐다”면서 “헤타오가 고통으로 울부짖을 때마다 함께 눈물을 흘렸다”고 회상했다.다음 날 아침 멍씨는 헤타오를 다시 병원으로 데려가 치료를 이어갔다. 다행히 헤타오는 천천히 회복하며 먹고 마실 수 있는 상태로 돌아왔다.집중적인 치료 끝에 헤타오는 일주일 후 위독한 상황을 벗어났으며, 3주 후에는 물린 상처에 딱지가 앉으면서 회복이 마무리됐다.멍씨는 반려동물을 가족으로 여기며 그들의 생명을 구하기 위해 어떠한 노력도 아끼지 않을 것임을 강조했다. 그는 “헤타오가 저를 구하기 위해 목숨을 걸었기에, 저 역시 헤타오를 구하기 위해 모든 것을 다했다”면서 “우리가 한 모든 행동은 앞으로도 서로의 곁을 지키기 위한 것”이라고 말했다.한편 멍씨는 이번 사건을 계기로 사람들에게 반려동물을 안전한 장소에 머물게 하고, 비가 온 후에는 숲이나 풀밭으로 데리고 나가는 것을 삼가야 한다고 당부했다.이보희 기자