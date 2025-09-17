“日 숭배하나” “반역자들” 명문대에 비난 폭주…장식 어떻게 했길래

이미지 확대 중국 후베이성의 명문 대학인 우한대학이 최근 열린 신입생 오리엔테이션 행사에서 의자를 장식한 것이 일본 국기를 떠올리게 한다는 지적을 받으며 논란이 일고 있다. 웨이보

중국 후베이성의 명문대학으로 알려진 우한대학이 최근 열린 신입생 오리엔테이션 행사에서 의자를 장식한 것이 일본 국기를 떠올리게 한다는 지적을 받으며 논란이 일고 있다.17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 문제가 된 사진은 행사장 중앙에 놓인 흰색 의자에 빨간 원형 스티커를 붙인 모습으로, 해당 사진은 현지 소셜미디어(SNS)에서 빠르게 퍼졌다.대학 측은 의자와 학생·교직원의 복장 색상을 조합해 대학 영문 약어 WHU와 창립 연도 1893를 형상화하려 했다고 설명했다. 빨강과 노랑, 별 모양 등 다양한 스티커를 사용했다는 것이다.그러나 사진을 본 일부 누리꾼들은 이 같은 장식이 일본 국기를 연상시킨다며 격분했다. 특히 올해가 중국의 항일전쟁 승리 80주년과 겹치면서 반발이 더 커졌다.현지 누리꾼들은 “명문 대학이 기본적인 정치 감각도 없나”, “어린아이라도 눈치 챌 수 있는 장식을 아무도 문제 삼지 않았다니 이해가 안 된다”, “일본 숭배하는 것 아니냐”, “학교 망신이다” 등 분노했다.논란이 커지자 대학 측은 지난 5일 성명을 내고 “원형의 빨간 스티커로 인해 오해가 발생했다”며 “깊이 사과한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 세부 사항에 더 주의를 기울이고 업무의 엄격성을 높이겠다”고 덧붙였다.그러나 이 같은 해명에도 논란은 계속되고 있다. 한 누리꾼은 “학교가 문제의 심각성을 모른다. 단순히 누리꾼들의 ‘오해’라고 치부해서 될 일이 아니다”라고 지적했다.이와 관련해 전 글로벌타임스(GT) 편집장 후시진은 이번 사안이 단순 실수나 부주의에서 비롯된 것일 가능성이 크다며, 사회가 지나치게 민감하게 모든 사안을 정치적으로 해석할 필요는 없다고 주장했다.우한대학은 QS 세계대학랭킹 2026 기준 중국 10대 대학 중 하나로, 세계 순위 186위를 기록하고 있다.하승연 기자