한중 외교 수장, 베이징서 회동… 시진핑 방한·北 비핵화 등 논의

조현, 첫 방중… 양국 현안 조율

김정은, 北 전쟁 능력 강화 과시

“핵·재래식 무기 병진정책 제시”

이미지 확대 조현 외교부 장관.

연합뉴스

2025-09-15 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조현 외교부 장관이 이번 주 취임 후 처음으로 중국을 방문해 왕이 외교부장을 만나 한중 간 현안을 논의한다.14일 외교소식통에 따르면 조 장관은 오는 17일쯤 중국 베이징을 찾아 왕 부장과 회담을 갖고 특히 특히 다음달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 시진핑 중국 국가주석의 방한 계획에 대해 협의할 것으로 알려졌다.이달 초 중국 전승절 80주년 기념 열병식을 계기로 북중 정상회담이 이뤄진 만큼 북한 문제도 주요하게 다뤄질 전망이다. 김정은 북한 국무위원장과 시 주석의 회담 결과에서 비핵화에 대한 언급이 빠져 ‘북핵 불용’이라는 중국의 입장이 달라진 게 아니냐는 우려도 나오고 있어 한반도 비핵화에 대한 한중 간 목표를 재확인하고 이를 위한 중국의 건설적 역할을 거듭 당부할 것으로 보인다.일본 교도통신은 13일 외교소식통을 인용해 김 위원장이 지난 3일과 4일 각각 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 회담할 때 ‘통일 포기 경위’를 설명하며 이해를 구했다고 보도했다.이런 가운데 북한은 핵무장에 이어 재래식 무기 개발에 속도를 내며 전쟁수행 능력을 키우고 있음을 과시했다. 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 11·12일 국방과학원 장갑방어무기연구소와 전자무기연구소를 현지지도하며 내년 개최될 제9차 당대회에서 핵무력과 상용무력(재래식 무기) 병진정책을 제시하겠다고 밝혔다고 13일 보도했다.또 김여정 북한 노동당 부부장은 한미, 한미일 연합 훈련에 대해 “무모한 힘자랑질은 분명코 스스로에게 좋지 못한 결과를 가져다주게 될 것”이라고 위협했다.서울 허백윤 기자·도쿄 명희진 특파원