로이터, 시진핑·푸틴 ‘불로장생’ 대화 영상 삭제…中CCTV 요청

CCTV “편집으로 발언 왜곡돼”…로이터 “보도 정확성 확신”

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 톈안먼 광장에서 열린 제2차 세계대전 승전 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다. 2025.9.3 베이징 TASS 연합뉴스(크렘린궁 공보실)

이미지 확대 열병식 참석하는 북-중-러 정상 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 함께 3일(현지 시간) ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식이 열리는 베이징 톈안먼 광장으로 걸어오고 있다. 2025.09.03. AP 뉴시스

이미지 확대 산책하며 대화하는 시진핑 주석과 푸틴 대통령 블라디미르 푸틴(오른쪽) 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2일(현지 시간) 중국 베이징 중난하이 관저에서 함께 산책하며 대화하고 있다. 2025.09.02. AP 뉴시스

로이터 통신이 중국 베이징에서 열린 열병식 당시 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 사이의 불로장생 관련 대화 영상을 삭제했다고 6일(현지시간) 밝혔다.로이터는 당일 행사를 생중계한 중국 관영방송 중국중앙TV(CCTV)로부터 사용 허가를 받아 해당 영상을 확보했고, 이를 4분짜리로 편집해 전 세계 1000여곳의 미디어 고객사에 배포했다.로이터에 따르면 해당 영상은 지난 3일 시 주석과 푸틴 대통령이 장기 이식과 불멸 등을 이야깃거리로 삼아 나눈 대화가 ‘핫 마이크’에 포착된 것이다.핫 마이크는 유명인들이 공식 석상에서 마이크가 켜져 있는 줄 모르고 사담을 나눴다가 그 내용이 공개돼 곤욕을 치르는 일을 뜻한다.푸틴 대통령은 열병식을 관람하기 위해 톈안먼 망루로 이동하는 과정에서 ‘인간의 장기가 끊임없이 이식될 수 있고 오래 살수록 불멸에 이를 수 있다’는 취지의 발언을 했다. 이에 시 주석은 ‘인간이 150세까지 살 수 있을 것’이라는 예측이 있다고 답한 것으로 전해졌다.시 주석은 1953년 6월생, 푸틴 대통령은 1952년 10월생으로 두 사람 모두 만 72세다.오랜 기간 집권 중인 두 사람의 대화가 핫 마이크로 보도되면서 양 정상이 종신 집권을 염두에 둔 것 아니냐는 설왕설래까지 나왔다.이후 CCTV는 지난 5일 로이터에 “영상이 편집 처리되면서 발언이 명백히 와전됐다”며 해당 영상에 대한 삭제를 요구하고 사용 허가를 취소했다.로이터는 이에 따라 해당 영상을 삭제하고 고객사에도 삭제 요청을 전했다.다만 편집에 따른 왜곡 지적에 대해서는 “보도 내용의 정확성을 확신한다”며 “공개된 영상을 신중히 검토한 결과 로이터의 정확하고 편향되지 않은 저널리즘 원칙이 훼손됐다고 믿을 만한 근거를 찾지 못했다”고 반박했다.로이터에 따르면 CCTV와 워싱턴 주재 중국 대사관은 해당 사안에 대한 입장 요청에 답변하지 않았다.신진호 기자