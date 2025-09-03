국제 중국 [포토] 전승절 열병식서 중국 ‘둥펑-61’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/china/2025/09/03/20250903800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-03 14:18 입력 2025-09-03 13:18 1/ 8 이미지 확대 전승절 열병식에 모습 드러낸 중국 ‘둥펑-61’3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘둥펑(東風·DF)-61’이 모습을 드러냈다. 2025.9.3 베이징 교도 연합뉴스 이미지 확대 전승절 열병식에 모습 드러낸 중국 SLBM3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 잠수함발사탄도미사일(SLBM) JL(쥐랑<巨浪>·거대한 파도)-3가 모습을 드러냈다. 2025.9.3 베이징 교도 연합뉴스 이미지 확대 전승절 열병식에 모습 드러낸 중국 무인기3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 무인기가 등장했다. 2025.9.3 베이징 교도 연합뉴스 이미지 확대 전승절 열병식에 모습 드러낸 중국 탱크3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 탱크(전차)가 등장했다. 2025.9.3 베이징 교도 연합뉴스 이미지 확대 3일(현지시간) 중국 베이징 천안문 앞에서 열린 일본의 제2차 세계대전 항복 80주년 기념 열병식에서 미사일이 지나가고 있다, AP 연합뉴스 이미지 확대 3일(현지시간) 중국 베이징 천안문 앞에서 열린 일본의 제2차 세계대전 항복 80주년 기념 열병식에서 미사일이 지나가고 있다, AP 연합뉴스 이미지 확대 Members of the People‘s Liberation Army Ground Assault Force stand on armoured vehicles as they take part in a military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing, China, September 3, 2025. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 The airborne assault formation attends a military parade in Beijing, capital of China, Sept. 3, 2025. China on Wednesday held a grand gathering to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People‘s War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. 신화 연합뉴스 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘둥펑(東風·DF)-61’이 모습을 드러냈다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지