톈안먼 망루 위 ‘左정은 右푸틴’… 66년만 ‘역사적 장면’

3일 중국 베이징 톈안먼(천안문) 광장에서 열린 열병식에서 북중러 최고지도자가 톈안먼 망루에 나란히 선 ‘역사적 장면’ 연출됐다.
김정은 북한 국무위원장은 이날 오전 9시 18분쯤 양복 차림으로 검은색 방탄 리무진 차량을 타고 베이징 고궁박물관 내 돤먼(端門)에서 내린 뒤 레드카펫을 밟으며 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계반파시스트전쟁(2차 세계대전) 승리 80주년 기념 열병식’ 행사장으로 걸어들어갔다.
영접을 나온 시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 김 위원장과 악수를 나누며 인사했다.
전날 전용열차 편으로 베이징에 함께 도착한 김 위원장의 딸 주애는 각국 정상들이 입장하는 현장에는 모습을 드러내지 않았다.
여러 정상들은 배우자와 함께 입장하기도 했으나, 김 위원장은 배우자 리설주 여사를 동반하지 않고 홀로 들어갔다.
김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 앞서 끝에서 두 번째로 입장했다.
북중러 정상은 시 주석 내외가 돤먼 남쪽 광장에서 외빈을 영접하고 기념촬영을 할 때 나란히 중심에 섰다.
이어 톈안먼 망루로 이동할 때도 세 정상은 나란히 함께 걸으며 담소하는 등 화기애애한 분위기를 연출했다.
톈안먼 망루에 올라간 뒤에는 시 주석의 뒤를 이어 푸틴 대통령과 김 위원장이 차례로 입장했다. 이들은 항전노병들과 인사하고 이어 본행사에서도 망루 중심에 함께 자리했다.
북중러 최고지도자가 공식 석상에 한자리에 모인 것은 냉전 종식 이후 이번이 처음이다.
옛 소련 시절까지 포함하면 1959년 중국 국경절(건국기념일) 열병식 당시 김일성 북한 주석, 마오쩌둥 중국 국가주석, 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기가 함께 톈안먼 망루에 선 이후 66년 만이다.
열병식 행사는 이날 오전 9시(한국시간 오전 10시)부터 70분간 열린다.
