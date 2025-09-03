톈안먼 망루 위 ‘左정은 右푸틴’… 66년만 ‘역사적 장면’

이미지 확대 3일 중국 베이징에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식 행사장에서 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 김정은(오른쪽) 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 함께 천안문 망루에 오르고 있다. 중국 CGTN방송 유튜브 캡처

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 톈안먼 광장에서 열린 전승 80주년 기념 열병식 행사장에 입장하고 있다. 중국 CGTN방송 유튜브 캡쳐

3일 중국 베이징 톈안먼(천안문) 광장에서 열린 열병식에서 북중러 최고지도자가 톈안먼 망루에 나란히 선 ‘역사적 장면’ 연출됐다.김정은 북한 국무위원장은 이날 오전 9시 18분쯤 양복 차림으로 검은색 방탄 리무진 차량을 타고 베이징 고궁박물관 내 돤먼(端門)에서 내린 뒤 레드카펫을 밟으며 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계반파시스트전쟁(2차 세계대전) 승리 80주년 기념 열병식’ 행사장으로 걸어들어갔다.영접을 나온 시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 김 위원장과 악수를 나누며 인사했다.전날 전용열차 편으로 베이징에 함께 도착한 김 위원장의 딸 주애는 각국 정상들이 입장하는 현장에는 모습을 드러내지 않았다.여러 정상들은 배우자와 함께 입장하기도 했으나, 김 위원장은 배우자 리설주 여사를 동반하지 않고 홀로 들어갔다.김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 앞서 끝에서 두 번째로 입장했다.북중러 정상은 시 주석 내외가 돤먼 남쪽 광장에서 외빈을 영접하고 기념촬영을 할 때 나란히 중심에 섰다.이어 톈안먼 망루로 이동할 때도 세 정상은 나란히 함께 걸으며 담소하는 등 화기애애한 분위기를 연출했다.톈안먼 망루에 올라간 뒤에는 시 주석의 뒤를 이어 푸틴 대통령과 김 위원장이 차례로 입장했다. 이들은 항전노병들과 인사하고 이어 본행사에서도 망루 중심에 함께 자리했다.북중러 최고지도자가 공식 석상에 한자리에 모인 것은 냉전 종식 이후 이번이 처음이다.옛 소련 시절까지 포함하면 1959년 중국 국경절(건국기념일) 열병식 당시 김일성 북한 주석, 마오쩌둥 중국 국가주석, 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기가 함께 톈안먼 망루에 선 이후 66년 만이다.열병식 행사는 이날 오전 9시(한국시간 오전 10시)부터 70분간 열린다.이정수 기자