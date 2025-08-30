“몸이 Z자 모양” 180도 허리 꺾인 ‘폴더 소년’, 21년 만에 똑바로 서…中 울렸다

2년 걸쳐 네 차례 대수술…“다시 태어난 기분”
180도로 휘어진 척추로 인해 ‘폴더 소년(접힌 소년)’이라 불린 중국 청년이 대수술 끝에 몸을 곧게 펴는 데 성공했다.
지난 28일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 폴더 소년 장옌천(21)이 지난 25일 라이브 방송을 통해 처음으로 똑바로 서는 모습을 생중계했다고 보도했다.
중국 산둥성 출신인 장씨는 척추 관절과 인대에 심각한 염증을 일으키는 희귀 질환인 ‘강직성 척추염’을 앓아 목과 척추가 뒤로 심하게 굽은 채 살아왔다.
이 희귀한 질환으로 인해 그의 몸은 ‘Z자’ 형태로 접혀 머리와 엉덩이 간격은 손바닥 한 뼘에 불과했고, 접힌 키는 80cm에 불과했다.
그러나 장씨는 학업을 포기하지 않았고, 2022년에는 요가 매트에 누운 채 대학 입학시험을 치렀다. 현재 더저우대학에서 에너지·동력공학과에 재학 중이다.
장씨는 어려운 환경으로 인해 적절한 치료를 받지 못하다가 어머니가 올린 장씨의 영상이 관심을 끌며 중국 최고의 정형외과 의사 중 한 명인 왕위 교수를 만날 수 있었다. 왕 교수는 장씨가 척추뼈에 근육 지지대가 없는 상태라고 진단했다.
이후 지난해 8월 그는 청두의 척추 교정 권위자인 량이젠 교수에게 경추·흉추·요추 절골술과 고관절 교정 등 총 4차례의 대수술을 받았다.
지난 6월 받은 마지막 수술은 12시간 넘게 이어졌으며, 그의 척추는 약 170도 교정됐다.
그 결과 그는 처음으로 몸을 곧게 펴고 침대에 똑바로 누울 수 있게 됐다.
장씨는 이후 하루 평균 6시간씩 재활에 나섰고, 마지막 수술을 받은 지 두 달 만인 지난 25일 라이브 방송을 통해 처음으로 똑바로 걷는 모습을 공개했다.
그의 어머니는 “마지막 희망이 이뤄졌다”며 눈물을 흘렸다.
량 교수는 “이번 치료는 장씨의 심폐 기능을 정상 범위로 회복시켰다”며 “그가 보여준 끈기는 보통 사람의 상상을 뛰어넘는 것이었다”고 말했다.
장씨는 “모든 고통은 내가 보통 사람에 더 가까워지는 것을 보면서 가치가 있었다”며 “다시 태어난 기분”이라고 밝혔다.
그는 “대학 입학시험은 무릎 꿇고 치렀지만 대학원 시험은 꼭 서서 보고 싶다”며 “앞으로 사회에 도움이 되는 사람이 되고 싶다”고 전했다.
