“머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’[포착]

중국의 한 병원에 머리에 칼이 꽂힌 채 엄마의 손을 잡고 걸어들어오는 아이의 모습이 포착돼 충격을 안겼다.광밍망 등 중국 매체들에 따르면 지난 15일(현지시간) 윈난성의 한 병원에 세 살짜리 여자아이가 머리에 과도가 박힌 채로 병원을 찾았다.보도에 따르면 어머니의 손을 잡고 병원에 온 아이는 머리에 칼이 박혀있음에도 불구하고 울지도 않고 놀랍도록 침착한 모습이었다.이 모녀의 모습을 찍은 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산됐고 네티즌들은 “어른보다 용감한 아이”라며 놀라워했다.아이는 즉시 응급 수술에 들어갔다. 의료진은 두개골 절개술을 실시해 칼을 제거했다. 아이는 현재 안정적인 상태로 전해졌다.의료진은 “칼날이 아이의 두개골에 박히면서 다행히 뇌의 민감한 부위는 다치지 않았다”면서 “어린아이의 두개골은 부드러워서 칼이 더 쉽게 박힐 수 있다”고 설명했다.병원 측이 경위를 조사한 결과 사고 원인은 아이의 어머니였다. 어머니는 “악령을 쫓기 위해 평소 베개 밑에 칼을 넣어둔다”면서 “아이가 침대에서 말을 듣지 않자 겁을 주려 칼을 꺼내들었는데 실수로 칼이 아이 머리에 박혀 빠지지 않았다”고 당시 상황을 설명했다.이후 그는 응급 구조대에 신고하지 않고 곧바로 아이를 데리고 병원으로 향했다.의료진은 “현장에서 칼을 뽑았다면 대량 출혈이나 2차 손상이 발생했을 수 있다”며 “전문적인 치료를 즉시 받은 것이 옳은 결정이었다”고 전했다.한 신경외과 전문의는 “아이의 침착한 반응은 외상성 통증 억제 현상 때문일 수 있다”고 분석했다.한편 병원 측은 이 사건을 불의의 사고로 판단해 경찰에 신고하지 않은 것으로 전해졌다.이보희 기자