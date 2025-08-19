‘이웃집男과 불륜’ 임신한 아내…그런데 남편이 징역 7개월? 충격 사연

이미지 확대 불륜 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

중국에서 아내가 이웃 남성과 불륜을 저질러 임신을 했다는 사실을 알게 된 남편이 남성을 흉기로 공격해 7개월 징역형을 선고받았다는 충격적인 사연이 전해졌다.19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국에 살고 있는 남성 천씨는 평소 아내와 자주 다퉜다. 천씨 부부는 이웃 샤오씨 가족과 가까운 사이였으며, 샤오씨는 자주 천씨의 집을 방문했다.문제는 지난 2022년 발생했다. 세 사람이 함께 다른 지역에 가게 됐을 때 아내가 샤오씨와 은밀한 관계를 맺어 임신하게 된 것이다. 평소 피임을 해 왔던 천씨는 아내의 불륜을 의심하기 시작했다.이후 천씨는 아내의 휴대전화에서 샤오씨와 주고받은 다정한 메시지들을 발견했으며, 샤오씨는 불륜 사실을 인정하며 천씨에게 3만 8000위안(약 730만원) 배상을 제안했다.다만 아내는 ‘자궁 외 임신’(ectopic pregnancy)이었으며 복통과 출혈이 발생하자 임신 중절을 결정한 것으로 전해졌다. 수술비는 1만 위안(약 190만원)이 들었다.서울 아산병원에 따르면 자궁 외 임신은 수정란이 정상적으로 착상을 하는 장소인 자궁 내부가 아니라 다른 장소에 착상되는 임신을 말한다. 자궁 외 임신의 착상 위치는 자궁 내의 비정상적인 위치일 수도 있고, 자궁이 아닌 다른 곳일 수도 있다.대부분은 난관에 생기는 난관 임신이지만, 드물게는 난소, 복막, 자궁경관 임신도 있는 것으로 알려졌다. 자궁 외 임신은 산부인과 영역에서 가장 흔한 응급 질환 중 하나로, 전체 임신의 1~2% 정도에 이른다.자궁 외 임신은 임신 초기에는 발견하기 쉽지 않다. 자궁 외 임신의 대표적인 임상적 증상인 심한 복통, 불규칙한 질 출혈, 어지럼증, 헛구역질 등은 임신 초기 임신부에게 보통 나타날 수 있는 증상이다. 따라서 이것만으로는 자궁 외 임신을 진단하기 어렵기 때문에 여러 가지 검사를 시행해야 한다.이후 지난 2월 천씨는 술에 취한 상태로 샤오씨 집을 찾아가 미지급 수술비 1만 위안을 요구하며 흉기를 휘둘렀다. 샤오씨는 머리를 다섯 차례 맞았으며 이를 막으려던 샤오씨의 어머니도 이마와 손에 상처를 입었다. 부상 정도는 가벼운 것으로 확인됐다.법원은 천씨의 고의상해 혐의를 인정하면서도, 아내가 기본적인 도덕적 의무를 지키지 않은 점과 샤오씨가 합의 이행을 하지 않은 점을 참작해 감형했다. 최종적으로 천씨는 징역 7개월을 선고받았다.이 같은 사연은 관련 게시물 조회수 6900만회를 넘기며 현지 소셜미디어(SNS)에서 큰 관심을 모았다. 일부 누리꾼은 “판결이 합리적”이라면서도 “불륜 당사자들도 책임을 져야 한다”고 지적했다.하승연 기자