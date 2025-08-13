“빵 위의 파리도 맞히는 미사일”…‘항모 킬러’ 둥펑-100 과시한 中

다큐멘터리 통해 발사 장면 공개

최대 사거리 4000㎞ 괌 타격 가능

중국이 다음달 3일 개최하는 사상 최대 규모의 열병식에서 선보일 최신 무기가 관심을 끄는 가운데 ‘항공모함 킬러’로 알려진 극초음속 순항 미사일 발사 장면이 공개됐다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 12일 DF(둥펑)-100 극초음속 순항 미사일을 발사하는 장면이 중국 인민해방군 다큐멘터리 5회 편을 통해 2분간 공개됐다고 전했다. DF-100은 2019년 중국 건국 70주년 기념 열병식에서 처음 공개됐지만 구체적인 제원 등 실체는 드러나지 않았다. SCMP는 당시 인민해방군 로켓부대가 이끄는 DF-100 이동 영상을 2초간 공개한 바 있으나 추후 삭제했을 정도로 비밀을 유지해 왔다며 이번 공개는 이례적이라고 보도했다. 지난해에는 주하이 에어쇼에서 처음으로 제원표가 소개돼 실체가 일부 드러난 바 있다.DF-100 미사일의 사거리는 4000~6000㎞로 분석된다. 최대 사거리 4000㎞는 한국·일본·대만과 괌의 미군기지에 도달할 수 있다는 뜻이다. 미국의 대중 군사 봉쇄선이자 일본 이즈반도-괌-인도네시아를 잇는 ‘제2열도선’까지 타격할 수 있다는 것이다. DF-100 미사일은 포물선 궤적을 그리는 대륙간탄도미사일(ICBM)과 달리 대기권 안에서 고속 비행하며 지그재그처럼 불규칙한 경로로 움직여 ‘게임 체인저’라는 평가를 받는다. 마하 4의 속도에 베이더우 위성 위치 추적 장치를 장착해 ‘미터(m) 수준’의 정확도로 40분 만에 목표물을 타격할 수 있다. 중국 인민해방군 장교 쉬커는 DF-100에 대해 “사람이 들고 있는 빵 위의 파리를 맞힐 수 있을 정도로 정확하다”고 밝혔다. 싱가포르 라자라트남 국제관계대학원의 양쯔 연구원은 “중국 당국이 이번에 DF-100 공개에 나선 것은 적대국에 군사적 능력을 과시하려는 의도”라고 분석했다.중국은 다음달 3일 2차 세계대전 종전 80주년을 맞아 베이징에서 열리는 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁’ 승전 열병식에서 이 미사일을 공개할 것으로 보인다. 올해 열병식에서는 DF-100뿐만 아니라 5세대 스텔스 전투기인 J-20과 J-35 등으로 구성된 항공 편대와 6세대 스텔스기가 등장할 것이라는 관측도 있다.윤창수 전문기자