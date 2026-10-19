日기업, 몽골서 ‘역대급 초원 화재’…“불법낚시? 특권층이냐” 분노 [월드픽]

세줄 요약 놈로그 보호구역 차량 화재, 초원 대형 피해 발생

8일간 진화 끝에 불길 진압, 국경까지 확산 위기

무단 출입·낚시 의혹 속 특권층 비판 확산

이미지 확대 지난 11일(현지시간) 중국 네이멍구 자치구 국경지대에서 현지 소방대원들이 몽골에서 번져 온 초원 화재를 진화하고 있다. 신화 연합뉴스

이미지 확대 몽골 최동단 도르노드주 할흐골 숨의 놈로그 보호구역에서 지난 8일(현지시간) 발생한 불이 대형 초원 화재로 번졌다. 16일 불이 완전히 꺼진 뒤 모습. 현지 주민 페이스북 영상 캡처

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일본 통신사가 최대 주주인 몽골 1위 통신업체 경영진 일행이 출입이 엄격히 제한된 자연보호구역에 들어갔다가 대형 초원 화재를 내면서 현지에서 국민적 지탄이 쏟아지고 있다.몽골 최동단 도르노드주 할흐골 숨의 놈로그 보호구역에서 지난 8일(현지시간) 발생한 화재가 8일간 이어진 끝에 지난 16일에서야 완전히 꺼졌다.정확한 피해 면적은 아직 집계 중이나 도르노드주 지사는 보호구역의 80%가 불탔다고 밝혔다. 서울시 면적의 8배에 가까운 면적이다.놈로그 보호구역은 몽골 최동단에 위치하며 중국 네이멍구 지역에 둘러싸인 형태다. 포유류 56종, 조류 263종, 어류 24종, 관속식물 493종(희귀종 36종)이 등록된 초원 생태의 보고로 꼽힌다. 습지와 구릉이 많아 차량 통행이 어려운 곳이다.몽골 온라인 매체 에구르(Egurr) 등에 따르면 불은 몽골 최대 통신사 모비콤의 일본인 임원 등이 탄 닛산 패트롤 차량에서 시작됐다. 지난 8일 보호구역을 달리던 차량 하부에 마른풀이 대량으로 엉겨 붙으면서 불이 났고, 그날 오전 11시 55분쯤 비상관리청에 신고가 접수됐다.앞서 6~7일 몽골 의회 의원과 모비콤 경영진은 할흐골 국경검문소에서 열린 행사 참석차 이 지역을 방문했다. 모비콤이 사회 공헌 차원에서 국경초소에 4세대(4G) 이동통신망을, 검문소에 고속 광케이블을 설치한 것을 기념하는 자리였다.문제는 이들이 행사를 마친 뒤 곧장 돌아가지 않았다는 점이다. 현지 매체들은 이들이 멸종위기 어종인 타이멘(연어과 대형 민물고기) 낚시를 하러 보호구역에 들어갔다는 의혹을 제기했다.에구르는 차량 5대에 모비콤 임원 3명과 지역 주민 2명, 전직 의원의 친동생 등이 타고 있었다고 보도했다.출입 허가를 둘러싼 논란도 제기됐다. 일행은 현지 국경수비대 부대장인 A 대령에게서 국경지대 출입 허가를 받았다. 그러나 에구르가 인용한 제보자는 일행이 국경경비총국의 정식 허가 없이 대령의 허가만 받았고, 이를 막아선 산림보호원에게 고압적으로 대했다고 주장했다. 국경지대 출입 허가로 보호구역까지 들어갈 수 있는지도 불분명하다.이들이 낸 불은 걷잡을 수 없이 번졌다. 몽골 측이 인근 주의 인력까지 끌어모아 진화에 나섰지만, 사흘이 지나도록 불길을 잡지 못했다. 차량 진입이 어려운 지형 탓에 말을 타거나 걸어서 진화에 나서야 했고, 일부 구간에는 드론을 투입해야 할 정도였다.불은 중국 국경까지 접근했다. 네이멍구도 최고 단계 비상대응을 발동하고 방화선을 구축했다. 인공강우 항공기와 로켓까지 동원됐다.불길이 번지면서 보호구역 내에 있던 불곰과 노루, 멧돼지, 수달 등이 국경 쪽으로 몰려갔고, 중국 측은 야생동물이 넘어올 수 있도록 통로를 열었다.12일이 되어서야 몽골 측은 주불을 잡았고, 중국도 일주일간 밤샘 진화를 이어간 끝에 불이 국경을 넘어오는 것을 막았다고 밝혔다. 불은 16일 오전 6시 34분쯤 완전히 꺼졌다.모비콤은 성명을 내고 “국경지대 통신망을 점검하던 중 차량에 불이 붙어 초원 화재로 번졌다”고 해명했다. 다만 불로 인해 보호구역에 큰 피해를 낸 데 대해 깊은 유감을 표하면서 오치 야스히로 최고경영자(CEO) 명의로 몽골 국민에게 사과한다고 고개를 숙였다.그러나 몽골 현지 여론은 싸늘하다. 통신망 점검이라는 해명과 달리 불을 낸 차량에 기술적 업무와 관련 없는 임원진과 전직 의원 가족이 타고 있었던 사실이 진작 알려져 있었기 때문이다.이에 “권력층과 외국 기업 경영진이 일반인은 쉽게 들어갈 수 없는 보호구역을 놀이터처럼 드나들다 참사를 냈다”는 비판이 거세다.모비콤은 1996년 몽골 뉴콤그룹과 일본 스미토모상사, 일본 2위 통신사 KDDI가 합작해 세운 몽골 최초의 이동통신사다. 2016년 3월 KDDI가 과반 지분을 확보하면서 KDDI 자회사가 됐다. 이동통신 시장 점유율 40% 안팎의 몽골 최대 사업자로, 국제통신과 초고속 인터넷, 전자결제, 위성통신 사업도 하고 있다.도르노드주는 피해조사단을 꾸려 피해 규모를 조사하고 있다. 경찰도 화재 원인을 조사하고 있다. 몽골 법무장관은 피해 규모가 확인되면 배상을 청구할 것이라고 밝혔다. 몽골 형법은 과실로 초원 화재를 내면 최대 징역 5년, 보호구역에서 허가 없이 수렵·어획을 하면 최대 징역 5년에 처하도록 하고 있다.신진호 기자