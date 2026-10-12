국제 아시아·오세아니아 [포토] 전통 민속춤 추는 소녀들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/10/12/20261012800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-12 16:14 입력 2026-10-12 16:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 12일(현지시간) 인도 아메다바드에서 인도 힌두교 축제 ‘나브라트리(Navratri)’의 9일간의 축하 기간 동안, 구자라트주의 전통 민속춤인 ‘가르바(Garba)’를 추고 있다. 2026-10-12 AP 연합뉴스 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 바도다라에 있는 락슈미 빌라스 궁전(Laxmi Vilas Palace)에서 힌두교의 연례 축제인 나브라트리(Navratri)를 맞아 ‘가르바(Garba)’ 춤을 추고 있다. 2026-10-12 AFP 연합뉴스 이미지 확대 전통 의상을 입은 한 소녀가 11일(현지시간) 인도 아메다바드에서 9일 동안 이어지는 힌두교 축제 나브라트리(Navratri)의 개막 밤에 구자라트주의 전통 민속춤인 가르바(Garba)를 추고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 아메다바드에서 9일 동안 이어지는 힌두교 축제 나브라트리(Navratri)의 첫날 밤을 맞이해 구자라트주의 전통 민속춤인 가르바(Garba)를 추고 있다. 2026-10-12 AP 연합뉴스 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일 늦은 밤, 인도 아메다바드에서 9일 동안 이어지는 힌두교 축제 나브라트리(Navratri)의 개막 밤에 구자라트주의 전통 민속춤인 가르바(Garba)를 추고 있다. 2026-10-12 AP 연합뉴스 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 바도다라에 있는 락슈미 빌라스 궁전(Laxmi Vilas Palace)에서 힌두교의 연례 축제인 나브라트리(Navratri)를 맞아 ‘가르바(Garba)’ 춤을 추고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 바도다라에 있는 락슈미 빌라스 궁전(Laxmi Vilas Palace)에서 힌두교의 연례 축제인 나브라트리(Navratri)를 맞아 ‘가르바(Garba)’ 춤을 추고 있다. AFP 연합뉴스 전통 의상을 입은 사람들이 12일(현지시간) 인도 아메다바드에서 인도 힌두교 축제 ‘나브라트리(Navratri)’의 9일간의 축하 기간 동안, 구자라트주의 전통 민속춤인 ‘가르바(Garba)’를 추고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 나브라트리 축제는 며칠간 지속되는가? 7일 9일