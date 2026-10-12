[포토] 전통 민속춤 추는 소녀들

1 / 7 이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 12일(현지시간) 인도 아메다바드에서 인도 힌두교 축제 ‘나브라트리(Navratri)’의 9일간의 축하 기간 동안, 구자라트주의 전통 민속춤인 ‘가르바(Garba)’를 추고 있다. 2026-10-12 AP 연합뉴스

이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 바도다라에 있는 락슈미 빌라스 궁전(Laxmi Vilas Palace)에서 힌두교의 연례 축제인 나브라트리(Navratri)를 맞아 ‘가르바(Garba)’ 춤을 추고 있다. 2026-10-12 AFP 연합뉴스

이미지 확대 전통 의상을 입은 한 소녀가 11일(현지시간) 인도 아메다바드에서 9일 동안 이어지는 힌두교 축제 나브라트리(Navratri)의 개막 밤에 구자라트주의 전통 민속춤인 가르바(Garba)를 추고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 아메다바드에서 9일 동안 이어지는 힌두교 축제 나브라트리(Navratri)의 첫날 밤을 맞이해 구자라트주의 전통 민속춤인 가르바(Garba)를 추고 있다. 2026-10-12 AP 연합뉴스

이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일 늦은 밤, 인도 아메다바드에서 9일 동안 이어지는 힌두교 축제 나브라트리(Navratri)의 개막 밤에 구자라트주의 전통 민속춤인 가르바(Garba)를 추고 있다. 2026-10-12 AP 연합뉴스

이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 바도다라에 있는 락슈미 빌라스 궁전(Laxmi Vilas Palace)에서 힌두교의 연례 축제인 나브라트리(Navratri)를 맞아 ‘가르바(Garba)’ 춤을 추고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 전통 의상을 입은 사람들이 11일(현지시간) 인도 바도다라에 있는 락슈미 빌라스 궁전(Laxmi Vilas Palace)에서 힌두교의 연례 축제인 나브라트리(Navratri)를 맞아 ‘가르바(Garba)’ 춤을 추고 있다. AFP 연합뉴스

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전통 의상을 입은 사람들이 12일(현지시간) 인도 아메다바드에서 인도 힌두교 축제 ‘나브라트리(Navratri)’의 9일간의 축하 기간 동안, 구자라트주의 전통 민속춤인 ‘가르바(Garba)’를 추고 있다.온라인뉴스부