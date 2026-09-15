“난 무슬림이라 돼지고기 배달 못해” 태국서 배달기사 ‘취소 요청’ 논란 [월드픽]

세줄 요약 무슬림 배달기사의 돼지고기 배달 거부 논란

푸껫 식당 업주, 반복 취소 요청에 고충 호소

현지 누리꾼, 종교 신념과 업무 책임 공방

이미지 확대 태국 방콕의 배달앱 그랩의 배달기사. 기사 내용과 직접 관련 없는 자료 이미지. 123rf

이미지 확대 태국 요리인 바질을 곁들인 돼지고기볶음. 123rf

이미지 확대 태국식 삼겹살 튀김. 123rf

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무슬림이라는 이유로 돼지고기 요리 배달을 거부하는 배달기사 때문에 골치 아프다는 태국의 한 식당 업주의 호소가 현지에서 논란이 되고 있다.푸껫에서 식당을 운영하는 A씨는 이달 초 식당 운영자들이 모인 페이스북 그룹에 올린 글에서 “무슬림 배달기사가 자꾸 돼지고기 요리 배달을 취소해달라고 한다”며 고충을 호소했다.A씨에 따르면 이슬람교도인 배달기사 B씨는 배달 요청을 받고 가게로 온 뒤 고객이 주문한 음식이 바질을 곁들인 돼지고기볶음(무끄럽 팟끄라파오)과 삼겹살 튀김이라는 사실을 알고 가게에 배달 요청을 취소해 달라고 요청했다.자신이 무슬림이기 때문에 돼지고기 요리는 배달할 수 없다는 것이었다.무슬림은 이슬람 경전인 꾸란의 율법에 따라 돼지를 부정한 동물로 보고 돼지고기 섭취는 물론 접촉도 금하고 있다.A씨가 가게 측 배달 요청 취소를 거부하자 B씨는 결국 자신이 배달 접수를 취소하고 떠났다. 결국 다른 배달기사가 배달 접수를 받아 갔다.A씨는 이런 경우가 벌써 세 번째라면서 매일 골치가 아프다고 토로했다.그러면서 “음식이 돼지고기일 때 이슬람에서는 봉지조차 만지면 안 되는 것이냐. 궁금하다”라고 물었다.A씨의 글에 이용자들은 다양한 반응을 보였다. C씨는 “음식은 다양하고 배달음식에 돼지고기가 많은 건 알지 않느냐. 배달 시간만 지체될 뿐”이라고 했고, D씨는 “태국인 90% 이상이 무슬림이 아닌데 어떻게 다수가 소수 집단의 규칙을 따르느냐”고 동의했다.E씨는 “푸껫공항 쪽에서 가게를 하고 있는데 요즘 무슬림이 엄청 늘었다. 배달기사도 무슬림 이름뿐이다. 새로 여는 식당도 이슬람 식당뿐이다. 우리는 불교도인데 이슬람 식당에서 먹어야 한다. 예전에 공항에서 일했는데 지원자 절반 이상이 무슬림이었고, 엄청 독실해서 회사가 채용을 중단했다. 기도 시간과 휴일 문제 때문이었다”라고 전했다.F씨는 “극단주의자들이 이슈를 만들고 싶어하는 거라고 본다. 교리에도 예외가 분명히 있는데 만지는 문제도 씻으면 된다. 직접 만진 것도 아니고 용기에 담아준 거면 집에 가서 손을 씻거나 가게나 주유소에서 씻으면 된다. 배달하는 문제는 먹는 문제보다 훨씬 가벼운 문제다”라면서 “결국 플랫폼, 손님, 가게, 본인까지 모두가 시간을 낭비하고 피해를 본다. 모두 생업이 불편해진다. 배달기사 본인이 적응해야 한다”고 지적했다.이에 A씨는 동의하며 “왜 이런 사소한 일로 글을 올려 갈등을 일으키냐는 반응도 있다. 우리는 일하는 게 힘들어져서 의견을 구하려고 글을 올린 것이었다”고 답글을 달았다.푸껫 현지 매체와의 인터뷰에서 A씨는 “내가 올린 글로 갈등을 일으키려던 것이 아니다”라면서 “만약 그 배달기사의 배달 취소 요청을 받아들였다면 우리 가게가 비용을 부담해야 했을 것”이라고 설명했다.배달 취소 요청을 했던 배달기사는 여성으로, 무슬림 복장을 하고 있었다고 한다. A씨는 6년간 식당을 하면서 이런 적이 없었는데 최근에 반복됐다고 전했다.그는 이런 취소가 반복되면 주문이 지연되고 결국 고객이 불만을 느끼게 된다면서 “배달기사가 배달 품목을 선택하기란 쉽지 않다. 일을 하는 데 제약이 따른다면 종교적 신념에 더 잘 맞는 일을 찾는 게 나을지도 모른다”라고 지적했다.신진호 기자