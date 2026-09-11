[포토] 네팔 대홍수 후 ‘첫 다리 개통’

“×이나 쳐 드세요” 1인당 30만원 준다더니…지역민심 뒤집어진 울진군 상황

홍진경, 기억력 저하에 우울감 호소하더니…‘뇌 치료’ 받았다

(영상)“부모보다 빨랐다”…도로 뛰어든 3살 소녀, ‘몸 던져’ 구한 마트 직원 “본능”

“父, 50명과 외도하며 ‘네 엄마’ 소개”…유명 가수 숨겨진 가족사

“마음의 준비”…‘영국남자♥’ 국가비, 3개월 만에 남긴 의미심장 글

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

정회하 기자 ‘약물살인’ 김소영 1심 선고로 본 사형 선고의 요건과 의미

워싱턴 임주형 특파원 극한 대치 美 정치권, 셧다운 앞에선 ‘적과의 동침’

윤창수 전문기자 “시진핑이 내 보고서 읽어” 美정치인 2세 중국서 기자로 일하다 체포

글·사진 박재홍 기자 길이 335m 지하터널에서 만나는 K콘텐츠 ‘K문화스테이션’ 가보니

박성국 문화체육부 기자 장거리 훈련, 대회 3주 전까지만… 거리보다 시간에 집중하라

반영윤·곽진웅 기자 “AI 챗봇이 자살 부추기면?”…위험 감지해 상담기관 안내하는 법 나왔다

정연호 기자 전 여친 부모 살해한 총동아리 회장의 끔찍한 사생활…최연소 사형수 장재진의 그날

듣는 그날의 사건현장

서유미 기자 해외여행 필수품 ‘트래블월렛’ 그 전자지갑, 해외서도 뜹니다

박소연·서유미·이승연 기자 “‘팔아라’ 외쳤다간 밥줄 끊긴다”… 알고도 못 쓰는 매도 보고서

김현이 기자 독후감 쌓여 독창적 기술력으로…5평 사무실서 ‘K뷰티 산실’ 키워낸 한국콜마

김임훈 기자 서울보다 비싼 지방 사용료… 30년 전 조례에 공연 ‘발목’

박현진 문화체육부 전문기자 “스트라이크 같은 볼 던져라”… 진짜 제구력은 ‘착각의 예술’

워싱턴 임주형 특파원 미국은 이란과 전쟁 중인데, 미군과 전쟁 중인 국방장관

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 돌아갈 수 없는 꿈의 고향… 끝없이 기억을 헤매는 방랑자여

오경진의 폐허에서 무한으로

김희리 기자 대법관 재제청 고심 길어지는 조희대… 전합 심리 지연에 김건희 석방 가능성은

도야마 명희진 특파원 사람은 줄어드는데 도시가 너무 넓다?…日도야마 ‘압축도시’ 20년

권훈 문화체육부 전문기자 우승은 하늘이 만들지만… ‘톱10’은 실력이 만든다

유용하 과학전문기자 코끼리도 행동하기 전에 생각을 한다

글·사진 박상준 여행작가 너무 애쓰지 마라… 골목이 건넨 다정한 쉼표

유용하 과학전문기자 인류 진화의 ‘잃어버린 고리’…아시아인 핏속에 흐르는 고인류 정체 찾았다

[홍희경의 탐구] 수학여행 가는 학교 절반 이하… 아이들 체험 기회가 막혔다 / 홍희경 논설위원

[천태만컷] 절벽이 건네는 위안 / 홍윤기 기자

[기고] 잠재성장률 반등을 위한 2027년 예산안 / 우석진 명지대 경상·통계학부 교수

[정정엽의 마음 처방] 안녕… ‘피터팬 아빠’ / 정정엽 광화문숲 수면센터장·정신건강의학과 전문의

[열린세상] 잠실 247만장 재검표의 운명 / 이준한 인천대 정치외교학과 교수

[세종로의 아침] 청년이 ‘안심’할 수 있는 집 / 이범수 사회2부 기자

[서울광장] 북핵 담판 세 번째 기회, 어떻게 잡을 것인가 / 김미경 논설위원

네팔에서 새로 개통된 교량의 종류는?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

지난 10일(현지시간) 네팔 중북부 바그마티주 누와코트 데비가트 지역에서 트리슐리강을 지나는 조립식 철제 임시 교량이 완공, 개통됐다.오른쪽 새 다리 왼쪽에 대홍수로 부서진 기존 다리 잔해가 보인다.온라인뉴스부

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