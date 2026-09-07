국제 아시아·오세아니아 [포토] 네팔 험난한 강 건너기…이어지는 집라인 탑승 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/09/07/20260907800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-07 17:22 입력 2026-09-07 17:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 험난한 강 건너기7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 주민들이 집라인에 탑승해 강을 건너고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 험난한 강 건너기7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 주민들이 집라인에 탑승해 강을 건너고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 강을 건너기 위해7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 주민들이 강을 건너기 위해 집라인 탑승 순서를 기다리고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 참혹한 정적7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 한 주민이 부서진 집에 앉아 밖을 바라보고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 일상 되찾기 위한 복구작업7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 관계자들이 카트만두 시내로 향하는 다리를 새로 건설하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 일상 되찾기 위한 복구작업7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 관계자들이 카트만두 시내로 향하는 다리를 새로 건설하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 일상 되찾기 위한 복구작업7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 관계자들이 카트만두 시내로 향하는 다리를 새로 건설하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 7일 네팔 데비가트 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 주민들이 집라인에 탑승해 강을 건너고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 네팔의 홍수 피해 규모는? 대규모 소규모