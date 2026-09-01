[포토] ‘홍수 피해 입은’ 네팔 수력발전소 건설 현장

1 / 10 이미지 확대 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 사고현장 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 직원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 건물과 차량들이 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 홍수 피해 입은 네팔 수력발전소 건설 현장 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 건물이 토사에 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 무너진 네팔 수력발전소 공사 현장 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 직원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 건물과 차량들이 토사에 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 위어댐 사무실 상황은? 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 위어댐 인근 사무실이 토사에 휩쓸려 무너져 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 위어댐 사무실 상황은? 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 위어댐 인근 사무실이 토사에 휩쓸려 무너져 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 토사로 뒤덮인 위어댐 주변 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 위어댐 주변이 토사에 뒤덮여 황폐한 모습이다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 홍수 피해 입은 네팔 수력발전소 건설 현장 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 건물이 토사에 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 수마가 덮친 네팔 베트라와티 마을 31일(현지시간) 네팔 베트라와티 마을이 대홍수와 산사태로 인해 토사에 덮여 있다. 2026.09.01. 뉴시스

이미지 확대 수마가 덮친 네팔 베트라와티 마을 31일(현지시간) 네팔 베트라와티 마을이 대홍수와 산사태로 인해 토사에 덮여 있다. 2026.09.01. 뉴시스

이미지 확대 어퍼트리슐리 수력발전소 현장 터널네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 현장에 있는 터널이 고요하다. 2026.9.1 연합뉴스

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네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 직원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 건물과 차량들이 파손돼 있다.온라인뉴스부