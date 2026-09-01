국제 아시아·오세아니아 [포토] ‘홍수 피해 입은’ 네팔 수력발전소 건설 현장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/09/01/20260901800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-01 17:08 입력 2026-09-01 16:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 사고현장네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 직원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 건물과 차량들이 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 홍수 피해 입은 네팔 수력발전소 건설 현장네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 건물이 토사에 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 무너진 네팔 수력발전소 공사 현장네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 직원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 건물과 차량들이 토사에 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 위어댐 사무실 상황은?네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 위어댐 인근 사무실이 토사에 휩쓸려 무너져 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 위어댐 사무실 상황은?네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 위어댐 인근 사무실이 토사에 휩쓸려 무너져 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 토사로 뒤덮인 위어댐 주변네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 위어댐 주변이 토사에 뒤덮여 황폐한 모습이다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 홍수 피해 입은 네팔 수력발전소 건설 현장네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 건물이 토사에 파손돼 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 수마가 덮친 네팔 베트라와티 마을31일(현지시간) 네팔 베트라와티 마을이 대홍수와 산사태로 인해 토사에 덮여 있다. 2026.09.01. 뉴시스 이미지 확대 수마가 덮친 네팔 베트라와티 마을31일(현지시간) 네팔 베트라와티 마을이 대홍수와 산사태로 인해 토사에 덮여 있다. 2026.09.01. 뉴시스 이미지 확대 어퍼트리슐리 수력발전소 현장 터널네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 현장에 있는 터널이 고요하다. 2026.9.1 연합뉴스 네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 직원들이 현장 접근을 시도한 1일(현지시간) 네팔 라수와 지역 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 건물과 차량들이 파손돼 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 네팔에서 연락이 두절된 한국인의 수는? 9명 7명