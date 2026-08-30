국제 아시아·오세아니아 [포토] “대홍수 후 실종” 두산에너빌리티 소속 실종자 찾는 네팔인가족들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/08/30/20260830800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-30 16:32 입력 2026-08-30 16:32 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 ‘두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자도 찾아주세요’29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다. 2026.8.30 연합뉴스 이미지 확대 두산에너빌리티 소속 실종 작업자 찾는 가족들29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다. 2026.8.30 연합뉴스 이미지 확대 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자 찾는 가족들29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다. 2026.8.30 연합뉴스 이미지 확대 두산에너빌리티 소속 실종 작업자 전단지 보여주는 네팔인 가족들29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다. 2026.8.30 연합뉴스 이미지 확대 두산에너빌리티 소속 실종 작업자 전단지 보여주는 네팔인 가족들29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다. 이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다. 2026.8.30 연합뉴스 29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다.이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 사건으로 실종된 것은 어느 회사 소속 작업자인가? 두산에너빌리티 현대중공업