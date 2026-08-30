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[포토] “대홍수 후 실종” 두산에너빌리티 소속 실종자 찾는 네팔인가족들

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수정 2026-08-30 16:32
입력 2026-08-30 16:32
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29일(현지시간) 네팔 비두르 트리슐리 군사기지 앞에서 두산에너빌리티 소속 네팔인 작업자를 찾는 전달지를 든 시민이 눈물을 보이고 있다.

이날 트리슐리 군사기지에서는 실종자 수색을 위한 헬기 이착륙이 이어졌다.

온라인뉴스부
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