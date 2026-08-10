국제 아시아·오세아니아 [포토] 몬순 폭우로 ‘물에 잠긴 자전거’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/08/10/20260810800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-10 16:41 입력 2026-08-10 16:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 필리핀에 내린 폭우로 물에 잠긴 자전거10일(현지 시간) 필리핀 메트로 마닐라 케손시티 바공 실랑간 마을에 몬순 폭우가 내린 뒤 어린이용으로 보이는 자전거 한 대가 물에 잠겨 있다. 2026.08.10. AP 뉴시스 이미지 확대 침수 마을 주민 고지대로 대피시키는 구조대10일(현지 시간) 필리핀 메트로 마닐라 케손시티 바공 실랑간 마을에 계절성 몬순 폭우가 내려 마을이 침수된 후 구조대가 주민들을 보트에 태워 전깃줄을 피해 가며 고지대로 대피시키고 있다. 2026.08.10. AP 뉴시스 이미지 확대 필리핀 산사태로 어린이 포함 최소 4명 사망10일(현지 시간) 필리핀 북부 바기오에서 구조대가 전날 발생한 산사태로 주택이 매몰된 현장을 수색하고 있다. 구조 당국은 이 산사태로 어린이 포함 최소 4명이 숨지고 6명이 실종됐다고 밝혔다. 2026.08.10. AP 뉴시스 이미지 확대 산사태 현장 수색하는 필리핀 구조대10일(현지 시간) 필리핀 북부 바기오에서 구조대가 전날 발생한 산사태로 주택이 매몰된 현장을 수색하고 있다. 구조 당국은 이 산사태로 어린이 포함 최소 4명이 숨지고 6명이 실종됐다고 밝혔다. 2026.08.10. AP 뉴시스 10일(현지 시간) 필리핀 메트로 마닐라 케손시티 바공 실랑간 마을에 몬순 폭우가 내린 뒤 어린이용으로 보이는 자전거 한 대가 물에 잠겨 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 폭우가 발생한 필리핀 지역은 어디인가? 케손시티 마닐라시