비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습 [월드픽]

세줄 요약 인도네시아서 농부, 거대 비단뱀에 잡아먹혀 사망

가족·주민 수색 끝에 혈흔과 부풀어 오른 뱀 발견

뱀 배를 갈라 시신 수습, 장례식장으로 이송

이미지 확대 지난달 27일(현지시간) 인도네시아 말루쿠우타라주 술라 제도의 한 마을에 살던 농부가 비단뱀에게 잡아먹혀 사망하는 사건이 벌어졌다. 사진은 마을 주민들이 농부의 시신이 뱃속에 들어 있는 비단뱀의 배를 가르고 있는 모습. 베리타사투 홈페이지 캡처

이미지 확대 비단뱀 자료사진. 사진은 기사 직접 관련 없음. 픽사베이

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집으로 돌아가던 농부가 거대한 비단뱀에게 잡아먹혀 뱃속 시신으로 발견되는 일이 인도네시아에서 벌어졌다.지난달 28일(현지시간) 인도네시아 매체 베리타사투에 따르면 말루쿠우타라주(북말루쿠주) 경찰은 이날 기자회견에서 술라 제도 동북 망골 지구의 한 마을에 거주하는 40세 남성 하심 렘베시가 전날 오후 8시 30분쯤 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.남성은 사건 당일 저녁 인근 마을을 떠나 집으로 향했으나, 집에 도착하지 않자 그의 가족과 마을 주민들이 인근 수색에 나섰다.수색대는 그가 올 것으로 예상되는 도로 주변을 찾다가 혈흔과 소지품을 발견했다. 인근 숲에서 몸이 비정상적으로 부풀어 오른 거대한 비단뱀도 찾아냈다.마을 주민들은 경찰의 도움을 받고 비단뱀의 배를 갈랐다. 비단뱀은 저항했으나, 머리와 꼬리를 베어 제압당했다.비단뱀의 뱃속에서는 파랗게 변한 남성의 시신이 나왔다.현지 경찰 관계자는 “경찰은 신고를 받고 현장에 도착해 주민들과 수색 작업을 함께 벌이고 시신을 수습했다”며 “피해자는 마을 장례식장으로 옮겨져 매장됐다”고 전했다.사람에 대한 비단뱀의 치명적인 공격은 극히 드물게 일어나지만, 세계에서 가장 큰 그물무늬비단뱀이 서식하는 인도네시아에서는 이같은 사례가 이번이 처음은 아니라고 현지 매체는 전했다.비단뱀과 관련한 사건 대부분은 사람들이 숲이나 농장에서 홀로 일할 때 비단뱀과 마주치게 되는 시골 지역에서 보고된다.그물무늬비단뱀은 수컷은 보통 3~4m, 암컷은 5~6m까지 자라며 7m 내외까지 성장하는 개체도 있다. 독은 없으나 힘과 치악력이 강한 것으로 알려져 있다.이정수 기자