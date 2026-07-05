결혼 앞두고 사망한 女 BJ…등신대와 결혼식 치른 남성 “반드시 다시 만나”

말레이男, 예정대로 하객 초대해 ‘영혼 결혼식’

SNS에 영상 공개되며 현지서 큰 울림

이미지 확대 말레이시아의 한 남성이 결혼을 약속했던 연인이 갑작스럽게 세상을 떠나자 약혼녀의 실물 크기 등신대와 함께 결혼식을 올렸다. 페이스북 캡처(@John Muaythai John)

결혼을 약속했던 연인이 예식을 앞두고 갑작스럽게 세상을 떠나자, 말레이시아의 한 남성이 약혼녀의 실물 크기 등신대와 함께 결혼식을 올려 현지에서 큰 울림을 주고 있다. 남성은 “오늘에서야 당신과 결혼했다”며 “다음 생에서도 반드시 다시 만나겠다”고 약속했다.

이미지 확대 말레이시아의 한 남성이 결혼을 약속했던 연인이 갑작스럽게 세상을 떠나자 약혼녀의 실물 크기 등신대와 함께 결혼식을 올렸다. 페이스북 캡처(@John Muaythai John)

결혼식을 마친 뒤 존은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “오늘 드디어 당신과 결혼했다”며 “이번 생에서 당신을 만난 것은 가장 큰 축복이었다”고 적었다.

세줄 요약 약혼녀 사망 뒤 등신대와 결혼식 진행

장례 마지막 날 가족·지인 초대해 예식

SNS에 다음 생 재회 약속과 애도 남김

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3일(현지시간) 싱가포르 매체 아시아원 등 외신에 따르면 말레이시아 페낭주 버터워스에 사는 존은 지난달 28일 갑작스럽게 세상을 떠난 약혼녀 사키라 사우의 실물 크기 등신대와 함께 이른바 ‘영혼 결혼식’을 올렸다.두 사람은 올해 11월 결혼식을 올릴 예정이었다. 그러나 BJ로 활동하던 사키라는 지난달 23일 예기치 않게 세상을 떠났다. 사망 원인은 공개되지 않았다.존은 약혼녀의 장례 마지막 날이었던 지난달 28일 원래 결혼식에 초대했던 가족과 지인들을 예정대로 불러 결혼식을 열었다. 그는 웨딩드레스를 입은 사키라의 실물 크기 등신대를 안고 꽃으로 장식된 버진로드를 걸었고, 하객들은 박수를 보내며 두 사람의 결혼식을 지켜봤다.행사장에는 사키라의 사진과 영상이 상영됐으며, 전통 차 의식과 케이크 커팅, 공연, 종이 공양을 태우는 의식도 이어졌다. 존이 예식 도중 관 앞에 무릎을 꿇고 오열하는 모습도 공개돼 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.그는 이어 “호텔에서 아름다운 결혼식을 올리겠다는 약속은 지키지 못했지만, 내 진심과 사랑은 당신에게 전해졌을 것이라 믿는다”며 “다음 생에서는 반드시 다시 당신을 찾아 평생 함께하겠다”고 전했다. 그러면서 “우리의 사랑은 이별 때문에 단 한 순간도 변하지 않았다”고 덧붙였다.현지 매체들은 이번 결혼식이 중국계 사회에 전해 내려오는 ‘영혼 결혼식(ghost wedding)’ 전통에 따른 것이라고 설명했다. 영혼 결혼식은 신랑이나 신부 가운데 한 명 또는 양쪽 모두가 사망한 상태에서 치르는 의식으로, 영적인 세계에서 부부의 연을 맺어준다는 의미를 담고 있다. 현대에는 드문 풍습이지만 말레이시아와 싱가포르 등 일부 화교 사회에서 전통이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.이보희 기자