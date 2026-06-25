오토바이 싣고 가던 낫에 목 찔려 학생 사망…태국 주민들 “위험천만” [와우 동남아]

세줄 요약 대형 낫 돌출 운반, 등교 학생 사망

오토바이 충돌 뒤 낫 튀어 나와 참변

주민들, 위험한 농기구 운반 민원 제기

이미지 확대 사망사고가 난 오토바이에 실려 있던 야자수 수확용 낫. 차이야 구조대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국의 한 농부가 오토바이에 싣고 가던 대형 낫에 등교하던 학생이 목을 찔려 사망하는 사건이 벌어졌다.방콕포스트에 따르면 지난 15일(현지시간) 오전 7시 30분쯤 남부 수랏타니주 차이야 지역 경찰에 사망 사고 신고가 접수됐다.사고 현장에 출동한 경찰과 구급대원들은 풀밭 가장자리에 숨진 채 쓰러져 있는 고등학교 3학년 A(17)군을 발견했다. A군의 교복은 피범벅이 돼 있었고, A군의 검은색 오토바이는 근처에 넘어져 있었다.수사 관계자는 A군의 목에 낫에 의한 심한 자상(뾰족하고 예리한 물체에 찔린 상처)을 입었다고 밝혔다.A군의 목숨을 앗아간 부상은 현지 주민 B(63)씨에 의한 것으로 조사됐다.B씨는 당시 오토바이 사이드카에 야자수를 벨 때 쓰는 커다란 낫 3개를 실은 상태였다. 낫이 워낙 커서 긴 날과 손잡이가 오토바이 앞쪽으로 2m 정도 튀어나와 있었다.경찰에 따르면 B씨가 자택에서 오토바이를 몰고 나와 도로로 진입하려던 순간 A군의 오토바이가 나타났고, B씨의 오토바이와 정면으로 충돌했다. 이때 사이드카에 실려 있던 낫 하나가 튕겨 나오면서 A군의 목을 강타한 것으로 경찰은 추정했다.지역 주민들은 이전부터 도로에서 낫과 같은 농기구가 위험하게 운반됐다면서 경찰서와 관청에 민원을 제기했다.주민들은 인근 야자수 농장의 인부들이 매일 아침 4~5명씩 무리 지어 사이드카가 달린 오토바이를 타고 지나다녔다고 설명했다. 이번 사고처럼 오토바이 앞쪽으로 야자수 낫 2~3개가 1~2m 높이로 덮개도 없이 튀어나온 상태로 다니는 일이 비일비재했다며 보행자나 다른 오토바이 운전자를 위태롭게 했다고 토로했다.경찰은 구체적인 사고 경위와 주민들의 민원 내용을 조사 중이다.신진호 기자