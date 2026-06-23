[포토] ‘대테러 훈련’ 인도 특공대원

1 / 3 이미지 확대 “연례 성지 순례를 무사히” 23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 2026.06.23. AP 뉴시스

이미지 확대 성지 순례 앞두고 대테러 훈련하는 인도 특공대원들 23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 2026.06.23. AP 뉴시스

이미지 확대 성지 순례 대비, 대테러 훈련하는 인도 특공대23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 2026.06.23. AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다.온라인뉴스팀