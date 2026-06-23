국제 아시아·오세아니아 [포토] ‘대테러 훈련’ 인도 특공대원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/06/23/20260623800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-23 17:44 입력 2026-06-23 17:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 “연례 성지 순례를 무사히”23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 2026.06.23. AP 뉴시스 이미지 확대 성지 순례 앞두고 대테러 훈련하는 인도 특공대원들23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 2026.06.23. AP 뉴시스 이미지 확대 성지 순례 대비, 대테러 훈련하는 인도 특공대23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 2026.06.23. AP 뉴시스 23일(현지 시간) 인도 잠무에서 힌두교 연례 성지 순례 ‘아마르나트 야트라’를 앞두고 인도 국가안보경비대(NSG) 특공대원들이 가상 대테러 훈련을 하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지