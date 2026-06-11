“택시 타자” 요구 거절했다 얼굴 1㎝ 찢긴 일본男… 트랜스젠더女와 주먹다툼, 파타야서 무슨 일?

세줄 요약 파타야 해변 인근서 일본인 남녀 갈등 발생

택시 제안·보상금 요구 거절로 몸싸움 번짐

남성 안면 부상, 양측 각각 500밧 벌금 처분

이미지 확대 지난 3일(현지시간) 오전 태국 파타야의 한 경찰서에서 쌍방 폭행으로 연행된 일본인 남성(왼쪽)과 현지 트랜스젠더 여성(오른쪽)이 취재진에게 싸움 경위를 설명하고 있다. 파타야 뉴스 리뷰 유튜브 캡처

이미지 확대 지난 3일(현지시간) 오전 태국 파타야의 해변에서 발생한 쌍방 폭행으로 안면 부상을 입은 일본인 남성 모습. 워크포인트뉴스23 유튜브 캡처

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태국의 유명 휴양 도시인 파타야에 놀러 갔던 일본인 남성이 현지 트랜스젠더 여성과 주먹다툼을 벌여 안면 부상을 입고 벌금까지 부과받는 일이 일어났다.지난 3일(현지시간) 워크포인트뉴스23, 파타야뉴스 등 태국 매체에 따르면 쌍방 폭행 사건은 한밤중인 이날 오전 12시 50분쯤 파타야 해변 근처에서 발생했다.신고를 받고 출동한 현지 경찰은 여러 목격자가 지켜보고 있는 가운데 싸우고 있는 두 사람을 진정시킨 뒤 경찰서로 연행했다.초기 조사 결과 얼굴에서 피를 흘리고 있던 40세 일본인 남성은 30세 트랜스젠더 여성에게 맞아 왼쪽 눈썹 위에 약 1㎝ 길이의 열상을 포함한 안면 부상을 입었다.사건은 두 사람이 파타야 유흥가인 워킹스트리트에서 만난 것을 계기로 시작됐다.여성은 3000밧(약 14만원)에 남성과 ‘동행’해 주겠다고 제안했고, 남성은 이를 수락했다. 앞서 인도인 남성이 5000밧을 제안했으나, 이를 거절하고 일본인 남성을 택했다는 것이 여성의 주장이다.이후 두 사람은 해변 쪽으로 이동해 걷기 시작했다. 여성은 남성에게 호텔 위치를 물어봤는데, 남성은 1.5㎞ 이상 떨어진 곳의 호텔을 말했다.이에 여성은 피곤하다며 ‘택시를 타자’고 제안했다. 그러나 남성은 ‘계속 걷자’면서 ‘더 가고 싶지 않으면 돌아가라’고 했다.화가 난 여성은 자신의 시간을 쓴 데 대한 보상으로 1000밧을 요구했으나, 남성은 이를 거부했다.두 사람 사이의 말다툼은 이내 몸싸움으로 번졌고, 구경꾼들이 몰린 가운데 이들은 서로 주먹을 주고받았다.이들은 경찰서에서도 언쟁을 이어가다 경찰의 경고를 받기도 했다.파타야 경찰은 두 사람 모두에게 경범죄에 해당하는 가벼운 폭행 혐의로 각 500밧(약 2만 3000원)을 처분하고 사건을 마무리했다.다만 경찰은 부상을 입은 남성에게는 추후 법적 소송을 할 경우를 대비해서 병원 진단서를 끊어놓으라고 권고했으며, 여성에게는 소송이 진행될 경우엔 진단서가 증거로 사용될 수 있다고 알려줬다.이정수 기자