밤길 달리다 코끼리에 ‘쾅’ 1명 사망·차량 전소… 태국 고속도로 이례적 사고

세줄 요약 태국 고속도로서 승용차와 야생 코끼리 충돌

70대 동승자 사망, 운전자·뒷좌석 탑승자 부상

충돌 뒤 차량 전소, 첫 사례로 당국 발표

이미지 확대 지난 19일(현지시간) 오후 9시쯤 태국 깐짜나부리주 한 고속도로에서 주행 중 야생 코끼리와 충돌한 승용차가 화염에 싸여 있다. 방콕포스트 홈페이지 캡처

이미지 확대 코끼리 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

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태국의 한 고속도로에서 주행 중이던 승용차가 야생 코끼리와 충돌해 70대 1명이 현장에서 사망하는 사고가 발생했다.20일(현지시간) 방콕포스트에 따르면 전날 오후 9시쯤 깐짜나부리주(州) 323번 고속도로의 한 진입로 부근에서 토요타 코롤라 승용차가 야생 코끼리와 부딪쳤다.코끼리와의 충돌 사고로 사상자가 발생했다는 신고를 받고 현장에 출동한 구조대원들은 조수석에 타고 있던 70대 동승자가 사망한 것을 확인했다.60대 운전자와 70대 뒷좌석 탑승자는 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.차량은 앞부분이 찌그러져 있었으며, 충돌 직후 엔진에서 발생한 것으로 추정되는 불이 차량 전체로 번져 있어 소방관들이 진압했다.초기 조사에서 차량은 고속도로를 주행하던 중 다른 코끼리들과 먹이를 찾으려고 야생동물 보호구역에서 빠져나와 고속도로를 건너던 코끼리 한 마리와 부딪친 것으로 파악됐다. 코끼리의 부상 정도는 알려지지 않았다.현지 당국은 이 고속도로에서 차량과 코끼리 간 충돌 사고가 발생한 것은 처음이라고 전했다.이정수 기자