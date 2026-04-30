트럼프, 이란 해상 봉쇄 수개월 연장 언급

정유업계 만나 장기화 시사

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프, 이란 핵 포기 전까지 봉쇄 연장 의지

협상 교착 속 미국, 군사 압박 카드도 검토

이란, 파키스탄 통해 수정안 제시 가능성

2026-05-01 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정권이 핵 프로그램에 대한 미국의 우려를 해소하는 합의에 동의할 때까지 대이란 해상 봉쇄를 지속하겠다는 입장을 밝혔다. 앞서 미국에 ‘조건부 협상안’을 제안했다가 사실상 거부당한 이란은 이르면 이번 주 내로 미국에 수정안을 제시할 것으로 알려졌다.29일(현지시간) 미 정치매체 액시오스와 AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 전날 정유·가스업계 관계자들을 비공개로 만난 자리에서 대이란 해상 봉쇄를 수개월 더 연장할 수 있다고 언급한 것으로 알려졌다. 스콧 베선트 재무장관이 주재한 이날 회의에는 마이크 워스 셰브론 최고경영자(CEO) 등이 참석했으며, 참석자들은 에너지 시장 영향과 대응책 등을 논의한 것으로 전해졌다.트럼프 대통령으로서는 이란으로부터 핵 포기 등 실질적인 양보를 이끌어내기 위한 가장 강력한 카드가 해상봉쇄라고 판단하고 현재 교착상태가 당분간 계속되는 것을 감수하겠다는 의미로 풀이된다. 그는 액시오스와의 전화 인터뷰에서도 “봉쇄가 폭격보다 효과적”이라며 “그들(이란)은 내가 봉쇄를 유지하는 것을 원하지 않는다. 나도 봉쇄를 풀고 싶지 않다. 그들이 핵무기를 보유하는 것을 원치 않기 때문”이라고 봉쇄 의지를 강조했다.대이란 해상 봉쇄가 장기화할 것이라는 전망은 앞서 다른 매체를 통해서도 제기됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 장기적 해상 봉쇄를 준비하라고 참모진에 지시했다고 보도했다.양국 간 협상이 교착 상태에 빠지면서 미국이 군사 행동을 통해 이란을 압박할 가능성도 제기된다. 액시오스는 복수의 소식통을 인용해 미 중부사령부가 이란을 협상 테이블로 끌어내기 위한 ‘단기적이고 강력한’ 공습 계획을 준비 중이라고 보도했다. 또한 미군은 호르무즈 해협 일부를 장악해 상선의 통항을 재개하는 작전을 검토하고 있으며, 이를 위해 지상군 투입 가능성까지 열어두고 있는 것으로 알려졌다.다만 중재국을 통한 물밑 협상은 계속되고 있는 것으로 관측된다. CNN은 이날 소식통을 인용해 이란이 이르면 1일까지 파키스탄에 기존 협상안을 보완한 ‘수정 평화안’을 전달할 가능성이 있다고 보도했다. 앞서 이란은 호르무즈 해협을 우선 개방하고 종전을 선언한 뒤 핵 협상은 다음에 하자는 제안을 내놓았으나 미국이 거부한 것으로 알려졌다. 트럼프 행정부는 협상안에 반드시 이란의 핵 프로그램 문제가 포함돼야 한다는 입장이다. 이에 이번 수정안에 핵 프로그램과 관련한 이란의 진전된 입장이 반영됐을지 주목된다.조희선 기자