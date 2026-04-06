한국 아이돌에 택시요금 2배 ‘바가지’...필리핀 정부까지 나섰다

이미지 확대 아이돌 그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 멤버 수빈 브이로그 장면. 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 인기 아이돌 그룹 멤버가 필리핀에서 택시를 탔다가 시세를 크게 웃도는 ‘바가지요금’을 요구받은 사실이 알려져 논란이 일자 필리핀 정부가 직접 나섰다.최근 투모로우바이투게더 공식 유튜브 채널에는 수빈의 휴가 브이로그 영상이 게재됐다. 친구와 함께 필리핀 휴양지 세부로 여행을 간 수빈은 호텔로 이동하기 위해 택시를 이용했다.택시를 타기 전 그는 300페소(약 7500원) 정도의 거리인 것을 미리 확인했다. 이후 두 사람은 택시에 올랐고, 초반 택시 기사는 500페소를 요구했다. 그런데 이동 중 다시 1000페소로 요금을 올려 불렀다.수빈 일행이 “비싸다”고 항의하자, 택시 기사는 “가스가 비싼 차라 금액이 더 비싸다”고 말했다. 결국 실랑이 끝에 500페소로 흥정했고, 수빈은 카메라에 대고 “들었냐. 나 고발할 거다. 사실 500페소도 비싸게 준 거다. 여기서 1000페소를 불렀다”고 했다.호텔에 도착한 수빈은 “택시 내리기 전에 또 1000을 내라고 해서 500페소 낸다고 강하게 말하고 나왔다”고 전했다.현지 언론들도 이 사건을 잇달아 보도했고, 결국 필리핀 정부가 대응에 나섰다. 필리핀 교통부 산하 육상교통가맹규제위원회(LTFRB)는 지난 3일 바가지요금을 받은 택시 기사에 대해 즉시 차량 번호판과 운전면허증을 반납할 것을 요구하고 30일간 예방적 영업 정지 처분을 내렸다고 밝혔다.LTFRB 측은 해당 택시 기사가 요금을 과도하게 청구하고 운행 중 고의로 미터기를 사용하지 않았다며 “이번 사건은 국제 사회에서 우리나라의 명예를 실추시킨 심각한 범죄”라고 강조했다. 이어 조사 결과에 따라 택시 기사에 대해 형사처벌 및 차량 압류도 검토하고 있다고 밝혔다.문경근 기자